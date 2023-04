Sabato a Teatro si chiude con “Blu”, uno spettacolo nel bosco per la Giornata della Terra

Un invito a teatro speciale, a contatto con la natura, in occasione della Giornata della Terra. La rassegna Sabato a teatro si chiude il 22 aprile alle ore 16 con “Blu” di Sara Due Torri e Irene Villa, produzione del Teatro Nazionale di Genova. Rivolto ai bambini dai 5 anni in su, lo spettacolo, che parla di ecologia e amicizia, sarà rappresentato in una location immersa nel verde, il Palcoscenico nel bosco di Acqua di Ognio, Neirone, dove lo scorso anno era già stato presentato Lettere da molto lontano.

Interpretato da Irene Villa e diretto da Sara Due Torri, che cura anche le musiche e gli oggetti di scena, Blu è la storia di Jérémie, un bambino che un mattino si sveglia mentre la città scompare, goccia dopo goccia, sotto un manto d’acqua. «Dove sono finiti tutti?». Ed ecco che, improvvisamente, appare un’enorme piovra che lo porta in salvo. Si unirà a un gruppo di bambini sopravvissuti al diluvio e insieme andranno alla ricerca dei propri genitori, ma prima dovranno affrontare “il grande fango”, ovvero la vecchia civiltà inquinante ed egoista. Blu è una storia di amicizia, di amore per la Terra e per le sue creature, ma soprattutto di apertura alla Vita: quando tutto cambia inaspettatamente e si perde il mondo a noi conosciuto, bisogna ricordarsi che non siamo soli e che il futuro aprirà nuove possibilità. Grazie alla collaborazione con Andersen – La rivista italiana di letteratura per ragazzi, gli spettatori avranno a disposizione le schede di lettura con suggerimenti per approfondire i temi presenti in Blu.

Biglietti adulti 8 euro, bambini 6 euro, in vendita presso tutte le biglietterie del teatro e in loco prima dello spettacolo sino a esaurimento posti. Info teatronazionalegenova.it. In occasione dello spettacolo su prenotazione sarà possibile mangiare presso l’Azienda Agricola Daniela Porta (sul cui terreno si trova il Palcoscenico nel bosco, info aziendaagricoladanielaporta.it).

Sostenuta da Cambiaso Risso Group, l’edizione 2022/23 di Sabato a teatro, curata da Elena Dragonetti, consulente artistica del settore teatro ragazzi del Teatro Nazionale di Genova, ha riscontrato un caloroso successo di pubblico, che ha seguito con partecipazione sia i tradizionali appuntamenti pomeridiani per bambini sia gli spettacoli tout public proposti nella fascia serale, così come gli spettacoli della rassegna Teen, ideati per gli adolescenti.