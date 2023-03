Al Teatro Modena lo spettacolo per ragazzi “Kafka e la bambola viaggiatrice”

Sul palcoscenico del Teatro Gustavo Modena sabato 18 marzo (ore 19:30) va in scena “Kafka e la bambola viaggiatrice”, spettacolo tout public (a partire dai 7 anni) per la Rassegna Sabato a Teatro. Lo spettacolo, prodotto da Teatrodelleapparizioni, è un mix raffinato di teatro d’attore e di figura, vincitore del Premio Eolo 2022, riconoscimento nazionale dedicato al settore del Teatro Ragazzi.

Durante la sua quotidiana passeggiata al parco, un giovane Franz Kafka incontra una bambina in lacrime perché ha perso Brigida, la sua bambola. Colpito dal pianto della bimba, lo scrittore scrive una lettera e la consegna alla piccola fingendo che il mittente sia proprio la sua adorata Brigida: la bimba scopre così che la bambola è partita per un viaggio e che, fortunatamente, conosce il “postino delle bambole” a cui affidare le proprie lettere. Crescere, cambiare, lasciare andare sono esperienze che appartengono a tutti noi. Kafka e la bambola viaggiatrice affronta il delicato tema dell’abbandono attraverso una storia fantasiosamente vera. Dentro una scena essenziale, animata da videoproiezioni, si sviluppa un dialogo profondo tra i due protagonisti, due esseri umani in diversi momenti della vita, ma accomunati da un’esperienza comune: imparare ad accettare il cambiamento e trasformare la perdita in un’occasione di crescita.

Valerio Malorni e Fabrizio Pallara che hanno curato l’adattamento dal romanzo di Jordi Sierra i Fabra presentano così lo spettacolo: «Abbiamo introdotto delle variazioni necessarie, per raccontare con gli strumenti del teatro ciò che un romanzo fa solo con le parole. La nostra bambina è una bambola manipolata da un'attrice. Tra manipolazione, narrazione e interpretazione lo spettacolo cerca il modo in cui si può parlare a chi sta iniziando a incontrare la vita. I timori, l’incoscienza vitale, le gioie e i dolori improvvisi sono tumulti che gli adulti vivono in modo più appannato, mentre per i bambini sono sentimenti deflagranti. È della potenza della vita che si parla in questo spettacolo».

Biglietti: bambini fino ai 14 anni 6 euro, adulti 8 euro. Schede di lettura per approfondire i temi presenti nello spettacolo a cura di Andersen – La rivista italiana di letteratura per ragazzi. L’appuntamento successivo con Sabato a Teatro è al Teatro Gustavo Modena sabato 1 aprile (ore 19:30) con “Lettere da molto lontano”, uno spettacolo tout public diretto da Elena Dragonetti e

liberamente ispirato all’opera di Toon Tellegen, autore per l’infanzia di origine olandese. La Rassegna Sabato a Teatro è sostenuta da Cambiaso Risso Group.