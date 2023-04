“Blues Legacy” con Small Factory Ensemble per l'ultimo appuntamento con Jazz’n’Breakfast

Domenica 16 aprile (ore 10:30) al Teatro Gustavo Modena ultimo imperdibile appuntamento con la rassegna Jazz’n’Breakfast, che in questa stagione ha visto quasi tutti i concerti sold out. Per il gran finale intitolato “Blues Legacy”, il palco si riempie dell’energia di Small Factory Ensemble, un gruppo ispirato agli organici dixieland del jazz originario di New Orleans, alle prese con il repertorio di alcune signore del blues quali Bessie Smith e Billie Holiday.

La formazione racchiude tre generazioni di musicisti ed è composta da Laura Torterolo (voce), Raphael Belziti (clarinetto), Stefano Mati (sax), Matteo Mannino (tromba), Lorenzo Bonora (trombone), Giacomo Carrano (basso tuba), Luca Falomi (chitarra), Riccardo Barbera (contrabbasso), Rodolfo Cervetto (batteria). Gli arrangiamenti e la direzione musicale sono del compositore Claudio Lugo, che per l’ideazione di questo concerto ha trovato ispirazione nel libro di Angela Davis “Blues e femminismo nero”, (pubblicato in italiano dalle Edizioni Alegre) nel quale l’autrice rivela come le grandi voci femminili del blues abbiano per prime messo in luce le difficili condizioni degli afro-americani negli Stati Uniti degli anni ’30 e ‘40.

Nella scaletta del live brillano canzoni come Backwater blues, Poor man’s blues, Strange Fruit, divenuti brani simbolo della lotta per i diritti civili degli afro-americani e portati al successo da Bessie Smith “l’imperatrice del blues” e dalla “divina” Billie Holiday.

Come sempre l’inizio del concerto è alle ore 10:30. La colazione in teatro è servita a partire dalle 9:30 nel foyer completamente rinnovato della adiacente Sala Mercato. Ingresso 8 euro (colazione + concerto). I biglietti sono in vendita presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e su teatronazionalegenova.it.

La rassegna Jazz’n’breakfast è curata da Rodolfo Cervetto in collaborazione con Associazione Musicale Esperanto Louisiana Jazz Club e promossa dal Teatro Nazionale di Genova con il sostegno del Centro Commerciale e Divertimenti Fiumara.