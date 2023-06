Al Teatro Modena prima nazionale de “L'Estraneo” il monologo che ricostruisce la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora

Al Teatro Gustavo Modena di Genova, venerdì 16 giugno alle ore 21, la prima nazionale de “L'Estraneo” il monologo di e con Antonello Piroso che ricostruisce, con l'ausilio di foto e video, l'incredibile vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, il conduttore televisivo che con Portobello arrivò a toccare il picco di 28 milioni di telespettatori in una puntata. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni su teatronazionalegenova.it

“L'Estraneo” prodotto da Baobab è promosso da Associazione Psyco con la collaborazione di Boavida, Teatro Nazionale di Genova ed il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova.

La vicenda racconta la tragedia di un uomo perbene, stritolato dall'infame circuito mediatico giudiziario, quel meccanismo che si autoalimentava tra magistrati in cerca di gloria, giornalismo invidioso e antropofago e i cosiddetti "pentiti". Una straordinaria quanto terribile campagna di character assassination, demolizione dell'immagine, della reputazione e financo della vita di Enzo Tortora (che sviluppò, causa tracollo del sistema immunitario, una patologia tumorale che lo portò alla tomba). Un'inchiesta dolosamente sgangherata, che non si preoccupò di fare quel minimo di verifiche perchè quelle stesse verifiche avrebbero potuto mettere a rischio e inficiare l'inchiesta-monstre nei confronti della criminalità organizzata.

Antonello Piroso, 62 anni, ha già raccontato la storia di Tortora: nel 2008, a vent'anni dalla sua morte, nella centrale idroelettrica di Fies (Dro, Trentino), monologo poi trasmesso in tv da La7, dove Piroso era direttore del Tg e ideatore e conduttore di programmi quali Omnibus, Niente di personale, (AH)iPiroso con Adriano Panatta. L'ha poi riproposta in teatro, per una sola serata evento all'Auditorium di Roma, nel 2013, a 30 anni dall'arresto. Questa ripresa del 2023 intende essere l'ideale chiusura di un cerchio, a conferma del fatto che "tutto è rimasto come prima, anzi peggio".

