Elli Papakonstantinou al Teatro Modena con "Eros" e special event con raccolta fondi per la comunità ucraina

Orario non disponibile

Quando Dal 14/11/2022 al 15/11/2022 Orario non disponibile

Torna al Festival dell’Eccellenza al Femminile Elli Papakostantinou con ODC Ensemble, questa volta con un’opera di Teatro e Musica preparata con un gruppo musicale ucraino durante l’offensiva della Russia in Ucraina. Gli appuntamenti sono previsti lunedì 14 e martedì 15 novembre al Teatro Modena di Sampierdarena.

All’inizio di novembre 2021 ODC Ensemble e la regista e librettista di fama internazionale Elli Papakonstantinou hanno iniziato a collaborare con Nova Opera, un gruppo di giovani artisti ucraini che esplorano nuovi modi di sviluppare il teatro musicale. Un ampio team di artisti greci ha lavorato insieme agli interpreti ucraini per la creazione di “Eros, in mezzo alla vita c’è la morte”, una nuova produzione operistica basata sul Simposio di Platone. Il progetto musicale è stato composto da Serhii Vlika di Nova Opera e da Katerina Fotinaki, cantante e polistrumentista pluripremiata.

Il lavoro della Fotinaki sulla musica tradizionale greca è ampiamente diffuso in Europa. Il lavoro di composizione di Serhii Vilka (Nova Opera) utilizza metodi compositivi algoritmici ed è eseguito dagli esclusivi musicisti di Nova Opera. Il progetto inoltre, è concepito in un’installazione visiva che coinvolge immagini forti dal mondo delle piante e dei vegetali, della morte e della guerra attraverso telecamere dal vivo sul cibo e corpo umano e testimonianze dalla zona di guerra in un’immersiva “meta-cena”.

Lo spettacolo dà spazio a testimonianze personali documentate dal team ucraino, in seguito ai primi momenti dell’invasione, mentre a livello narrativo un uomo visita i filosofi e i poeti morti del “Simposio” nella speranza di ritrovare la speranza perduta nell’umanità. Possono, nel peggiore dei tempi, l’arte e le testimonianze personali ricostruire la fede nell’umanità? L’obiettivo dell’arte è anche questo.

Biglietti

Gli ingressi agli spettacoli teatrali previsti nelle sale del Teatro Nazionale di Genova sono a pagamento: biglietto intero 16 euro; per i possessori degli abbonamenti alla Stagione 2022/2023 del TNG 10 euro. Abbonamento "Storie al Femminile" 8 spettacoli a 91 euro. Biglietteria : Teatro Ivo Chiesa, Teatro Gustavo Modena, Teatro Eleonora Duse. Tel. 010 5342400.

(da martedì a sabato ore 10-13 e 15-18).

Ucraina Special Event

Lunedì 14 novembre è prevista una serata di raccolta fondi in favore della comunità ucraina in occasione della prima rappresentazione di Eros a Genova. Al termine dello spettacolo il pubblico potrà partecipare ad uno Special Event del Festival: l'incontro "L'amore al tempo della guerra" con la partecipazione di Elli Papakostantinou, regista dello spettacolo, e gli artisti di Nova Opera, Andrea Porcheddu, critico teatrale e drammaturgo del Teatro Nazionale di Genova, e Padre Vitaly parroco della comunità ucraina a Genova. La serata è dedicata all'Ucraina e alla raccolta fondi di sostegno.