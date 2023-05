Il grande jazz al Teatro Modena con la CMR Big Band e tanti ospiti

Venerdì 26 maggio (ore 21) il Teatro Gustavo Modena diventa il suggestivo scenario di un grande concerto jazz. Sul palco tutta l’energia della CMR Big Band, l’ensemble del Circolo Musicale Risorgimento di Sampierdarena formato da 30 elementi e diretto da Alessandro Favaro. Dalla batteria al pianoforte, dal clarinetto al contrabasso fino all’ampia sezione degli ottoni, nella CMR Big Band suonano sia musicisti esperti che giovani emergenti provenienti da diverse realtà come l'Orchestra Filarmonica di Sampierdarena e la Scuola Musicale Cesare Marchini.

Accanto al variegato ensemble si esibiscono quattro guest star come Gianluigi Trovesi (clarinetto e sassofono), Giampaolo Casati (tromba), Stefano Riggi (sax tenore) e Aldo Zunino (contrabbasso), interpreti e compositori di livello internazionale per un appuntamento speciale in cui si incontrano generazioni diverse. Il concerto prevede brani originali e standard internazionali quali Bernie’s tune, I’m in the mood for love, Her cab, Round midnight ma vista l’assoluta qualità degli interpreti e la loro capacità d’improvvisazione non mancheranno le sorprese.

L’evento è un’occasione per ricordare il Maestro Cesare Marchini (in scaletta anche due sue composizioni) nel decimo anniversario della sua scomparsa. Marchini è stato un’istituzione del jazz nazionale, un musicista dal talento cristallino e un instancabile promoter della musica jazz. Fondatore e storico direttore della Filarmonica di Sampierdarena, nel 2001 diede vita ad una serie di concerti denominata Incontri, in cui ogni anno l’ensemble genovese suona insieme a un grande solista della scena jazz fra cui Scott Hamilton, Enrico Rava, Antonio Marangolo, Fabrizio Bosso. A distanza di oltre vent’anni Incontri prosegue con questo nuovo, straordinario capitolo.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto in beneficenza, a Gofar – Comitato Rudi Onlus, un’organizzazione che sostiene la ricerca, la diagnosi e la cura dell’Atassia di Friedreich. Biglietti da 16 e 11 Euro. Info su teatronazionalegenova.it