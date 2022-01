"Edward Albee | Chi ha paura di Virginia Woolf?", classico della drammaturgia americana al teatro Ivo Chiesa

Dall'8 al 13 marzo arriva "Chi ha paura di Virginia Woolf?" di Edward Albee al teatro Ivo Chiesa, produzione del Teatro Stabile dell'Umbria con il contributo speciale della fondazione Brunello e Federica Cucinelli, per la regia di Antonio Latella. In scena attori visti in tv come Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni e Paola Giannini.

Un classico della drammaturgia americana, un testo complesso, ricco di rimandi e ben presente nell’immaginario collettivo: "Chi ha paura di Virginia Woolf?" torna sulle scene con l’imprimatur registico di Antonio Latella, ormai uno dei grandi maestri della regia europea, e un cast davvero intrigante.

Due coppie, un gioco al massacro, una notte per consumare la vita: così potrebbe essere riassunto il dramma scritto da Edward Albee nel 1962 e poi diventato celebre film. Ma per Latella vi è qualcosa di più. Scrive il regista sul sito web del teatro: «Molti critici hanno detto che questo titolo è solo un gioco ironico, un rimando intellettualistico alle paure di vivere una vita priva di delusioni. Una canzoncina che la protagonista dissemina per tutto il testo, che riprende la melodia per bambini “Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?” ovvero: “Chi ha paura del lupo cattivo?”. La paura del lupo, quel lupo che fin da piccoli è pronto a sbranarci, se non stiamo nelle regole che la società ci impone. Eppure, non posso credere che questa scelta, in un autore attento come Albee, sia un vezzo, dal momento che per sostituire la parola “lupo” scomoda una delle figure intellettuali più importanti del Novecento, Virginia Woolf. Perché lo fa?».

E aggiunge: «Un testo realistico, ma che diventa visionario per la potenza del linguaggio, per la maniacalità della punteggiatura e per la visionarietà, dovuta ai fumi dell’alcool e alle risate. Albee, nel rifuggire ogni sentimentalismo, applica una sua lente di ingrandimento al linguaggio che sente parlare intorno a sé, ne svela i meccanismi di ripetizione a volte surreali che portano ad uno svuotamento di significato, e parallelamente mostra come il linguaggio sia un’arma per attaccare e ridurre a brandelli l’involucro in cui ciascuno di noi nasconde la propria personalità e le proprie debolezze»