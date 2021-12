Al teatro Il Sipario Strappato arriva “L’intrusa”: in scena il tema attuale dell’isolamento degli adolescenti

Sabato 15 gennaio alle 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva “L’intrusa”, portato in scena dalla compagnia teatrale La Pozzanghera.

Marito e moglie, brillanti, ricchi di impegni, senza figli, si ritrovano alle prese con una adolescente, figlia di una coppia di conoscenti. Dapprima la ragazza, incontrata per caso, chiede ospitalità a cena per l’assenza dei genitori, poi per una notte, per due, fino a trasferirsi nella casa dei due stupiti coniugi e ad occupare una delle loro stanze senza volerne più uscire e rifiutando il contatto con il resto del mondo. Può trattarsi di un caso di Hikikomori ("Hikikomori" è un termine giapponese che significa letteralmente "stare in disparte" e viene utilizzato generalmente per riferirsi a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi -da alcuni mesi fino a diversi anni-, rinchiudendosi nella propria camera da letto, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno) ma anomalo perché si verifica in casa d’altri.

La specialista contattata per risolvere il problema ed eliminare l’intrusa, decide di convocare in casa anche i genitori della ragazza per una terapia comune e proprio quest’ultima diventa spunto per un confronto acceso e a tratti esilarante, tra i coniugi stessi e tra le due famiglie fino ad un finale inaspettato.

Nessun intento di banalizzare o ridicolizzare un dei fenomeni di disagio giovanile che sta prendendo campo anche in Italia, ma la volontà di far riflettere con leggerezza, sulle reazioni che questi tipi di fenomeni procurano su noi adulti che siamo cresciuti in altre epoche con esperienze diverse alle spalle. Un modo per cercare di capire un po’ di più le dinamiche familiari e di coppia.

«Questa storica compagnia dall’attività trentennale - spiega Sara Damonte, direttore artistico del teatro Arenzanese - ci parla di un’intrusa particolare, di Hikikomori e isolamento sociale, un tema molto attuale acuito a causa della pandemia: ci sarà spazio per il dialogo tra genitori e adolescenti, con i turbamenti che questi ultimi vivono sulla propria pelle».

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121