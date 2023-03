“Donna Odissea” e “Fanta.ghirò”: la compagnia Temps Clar celebra la Festa della Donna

Nella settimana della Festa della donna anche la Compagnia Teatrale Temps Clar APS ha voluto raccontare la figura femminile presentando due spettacoli: sabato 11 marzo “Donna Odissea”, l’Odissea raccontata dalle donne, e domenica 12 marzo “Fanta.ghirò”, fiaba della tradizione ligure in cui una principessa salva il suo regno.

La Compagnia è formata da giovani: attori e attrici, ballerine e ballerini, musicisti e musiciste, e ognuno di loro porta il proprio contributo, dalla stesura dei testi alla realizzazione delle scenografie e infine alla creazione dello spettacolo con recitazione, danza e canti.

“Il racconto della nostra Odissea ripercorre il viaggio di Ulisse visto da una prospettiva del tutto diversa: quella delle donne e delle dee che l’eroe greco incontrò durante le sue peripezie – ci spiegano Elisa Porzio e Isabella Loi che hanno scritto i testi e ne hanno seguito la regia –. Entriamo poi nel mondo di Fanta-ghirò, quello della fiaba, dove tutto può succedere e in cui una principessa, astuta guerriera, riporta la pace in due regni in guerra senza spargere vittime”.

“Ci sembrava opportuno raccontare la figura della donna con tutte le sue sfaccettature e dare esempio ad ogni target di età. Questi due spettacoli si terranno al Teatro Instabile dove ha sede la scuola di recitazione la Quinta Praticabile, e vogliamo per questo ricordare che la maggior parte di noi è stata allieva di questa scuola la cui direttrice, Modestina Caputo, è una donna che ha

dedicato la sua vita a formare persone più che attori”.

I Temps Clar nascono nel 2018 da un gruppo di giovani artisti genovesi di varia provenienza, dalle scuole di teatro a quelle di danza e di musica, che, animati dalla voglia di raccontare e far rivivere i miti e le leggende del passato, realizzano spettacoli dal sapore magico. In un momento in cui lo spettacolo è focalizzato su linguaggi di ricerca e avanguardia, i Temps Clar recuperano un teatro di pura narrazione che riporta in vita la tradizione utilizzando un linguaggio contemporaneo: è un teatro giovane scritto e interpretato da giovani.