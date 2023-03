"Il Borges nascosto" al Teatro Instabile

"Il Borges nascosto" è l'occasione per donare all'opera del Maestro argentino Jorge Luis Borges il corpo e la voce degli attori in scena. Jaromir Hladìk, protagonista de "Il miracolo segreto" e condannato a morte per le sue radici ebraiche, domanda a Dio di avere ancora un anno di tempo per terminare i suoi ultimi tre racconti. E Dio gli concede la grazia.

Sarà proprio attraverso tali racconti che lo spettatore potrà immergesi nell'essenza del pensiero borgesiano. "L'Aleph" permetterà di scorgere l'intero universo in un unico punto, sostituendo i concetti di spazio e tempo. Con "La rosa di Paracelso" si scoprirà che la meta e il viaggio coincidono in maniera indissolubile. Infine con "Ulrica" si vedrà come il vero amore non sia soltanto legato alla contingente biografia personale, ma costituisca un rincorrersi di anime attraverso i luoghi e le ere.

Ma se è vero che Dio concede a Jaromir un anno di vita in più, è altrettanto vero che tale anno scorre soltanto nella mente dell'uomo; per il resto del mondo non sarà passato che il tempo dello sparo della fucilazione. La messa in scena è impreziosita dalla musica dei Maestri Franco Astuti al sax e Giuseppe Poggi al violino e dal commento di Angela Stante, esperta in discipline esoteriche occidentali comparate.