Teatro in Fasce per bambini da 0 a 3 anni

Il 26 settembre 2020 al centro Amamente di viale Arata 2 si terrà "Ninna nanna Lalla" alle ore 15, a cura dell'équipe psicopedagogica del Centro Amamente, centro psicologico per l'infanzia e la famiglia.

Lo spettacolo costa 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini. Biglietti non rimborsabili.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria.centroamamente@gmail.com indicando nome, cognome e codice fiscale di tutti i partecipanti e un riferimento telefonico. Il pagamento è anticipato tramite bonifico seguendo le modalità che vi verranno indicate via email.

Norme anti Covid

Tutti gli spettacoli si svolgeranno in ottemperanza alla vigente normativa anti Covid. Ad ogni spettacolo sarà presente un numero ristretto di famiglie, distanziate tra l'oro. Gli adulti hanno l'obbligo di portare la mascherina, i bambini sotto i 6 anni no. Tra una replica e l'altra i materiali e gli ambienti vengono sanificati.

Maggiori dettagli verranno forniti al momento della prenotazione.

Teatro in Fasce

È un progetto dedicato ai bimbi fin dai primi giorni di vita! Provare per credere. Grazie alla pluriennale ricerca, formazione ed esperienza che il Centro Amamente e la sua équipe multidisciplinare esprime in questo ambito, possiamo affermare che Teatro in Fasce è l'unico progetto teatrale davvero dedicato ai bambini dalla piú tenera etá che, come confermano le ricerche in neuropsicologia dell'etá evolutiva, non vedono l’ora di scoprire il Mondo con occhi, mani, bocca, orecchie e naso... Accanto o in braccio a mamma e papà, mentre i piú grandi faranno anche esperienza delle sensazioni, delle situazioni e delle emozioni, scegliendo, se lo desiderano, di interagire attivamente nello spettacolo.

È interattivo: ogni spettatore, grande, piccolo o piccolissimo interagirà a suo modo e secondo i suoi tempi e noi saremo pronti ad accoglierlo e favorire le sue scoperte. Non sarete semplici spettatori, ma spetta-Attori!

Fa crescere: guida bambini e genitori alla scoperta dei sensi e delle emozioni, proponendo strumenti e strategie pratiche per superare le difficoltà. Nulla è lasciato al caso, ma tutto è studiato e curato nei minimi dettagli per offrirvi un'esperienza autentica e piena di spunti e segreti da scoprire.

È originale: ogni mese si scoprirà una nuova storia inedita, auto-prodotta e ispirata alla natura.

È ecologico: la natura ci regala tutto ciò di cui abbiamo davvero bisogno per crescere e imparare. Attorno a noi, nelle piccole cose, troveremo dei tesori preziosi. I bambini giocano con qualsiasi cosa. Se puoi, ricicla!

Garanzia di professionalità: ogni storia è interpretata da una Compagnia di attori professionisti ed è realizzata con la supervisione e l’attiva partecipazione registica di esperti pedagogisti e neuropsicologi con alta formazione e pluriennale esperienza nella fascia di età 0-3 anni.

Il teatro è come la vita e le scoperte continuano a casa e fuori casa... con il kit sensoriale, dove si trovano oggetti ecologici e di riciclo che si potrà facilmente replicare a casa.

Perchè il primo triennio?

Il primo triennio di vita getta le basi sullo sviluppo futuro: i bambini esplorano il Mondo attraverso tutti i sensi e, immersi in un mare di esperienze sensoriali emozionanti e magiche tutte da scoprire con occhi, mani, bocca, orecchie e naso… accanto o in braccio a mamma e papà. I piccoli sono naturalmente predisposti all'apprendimento delle situazioni, delle emozioni, delle regole condivise. Il ruolo significativo degli adulti è quello di sostenere i bambini nell'apprendimento senza ostacolarne il flusso naturale, dunque farsi mediatori tra il bambino e il mondo, riconoscendo, sostenendo e filtrando le emozioni che il bambino prova.

Perché il Teatro?

Il teatro, grazie alla finzione narrativa, costituisce il linguaggio più familiare, immediato e semplice per i bambini, anche se molto piccoli. L’esperienza teatrale, se adeguatamente vissuta a contatto con gli adulti che si prendono cura dei bambini, offre una pluralità di linguaggi e stimoli sensoriali, mai invasivi, che anche i piccolissimi possono ricevere e comprendere.

Il teatro è il linguaggio delle emozioni: i più grandi avranno l’occasione di fare esperienza attiva della quotidianità e sperimentare vie possibili di soluzione, divertendosi!