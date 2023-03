The Zena Soul Syndicate in concerto al Teatro Govi

Sabato 25 marzo alle ore 21 al Teatro Govi The Zena Soul Syndicate propone un viaggio nella black music attraverso la lente colorata ed originale degli arrangiamenti di Fede Basso. Un ensemble formato da 17 persone: un direttore d'orchestra, cinque fiati, sei voci, un quintetto di musisti ed un ospite d'eccezione alla voce come Aba Chiara - finalista di X FACTOR e producer - sono garanzia di un percorso fatto di grande musica, un po' di curiosità e tanto ritmo.

Fede Basso: direzione/arrangiamenti/autore

Aba Chiara: voce

Fabio Canobbio: voce e host

Pierrette Berentzen: coro

Sabrina Fanfani: coro

Monica Vallerino: coro

Lina Di Giacomo: coro

Laura Giovannetti: percussioni

Dede: batteria

Massimo Trigona: basso

Fausto Clavarino: chitarra

Andrea Antolini: piano/hammond

Stefano Riggi - Sax Tenore

Roberto Corio - Sax Contralto

Roberto Moretti - Sax Baritono

Denis Trapasso - Trombone

Massimo Rapetti - Tromba

Biglietti

Intero € 16,50, ridotto per i titolari di convenzione € 13,50 prevendita inclusa (€ 1,50) disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in: (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30; (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10