“The Greatest Concert” al Teatro Govi: torna il musical che ha conquistato il pubblico

Grande evento al Teatro Rina e Gilberto Govi: un’esplosione di musica, colori ed emozioni fortissime. Un viaggio sulle musiche dell’acclamato “The Greatest Showman”, in cui la voce e gli occhi dei protagonisti guideranno lo spettatore attraverso momenti di grande gioia, commozione, divertimento e voglia di riscatto. Venerdì 24 febbraio, con inizio alle ore 21, i venticinque protagonisti di “Freak! Il Musical” più quattro musicisti di livello internazionale (Andrea Calamaro, Simone Carbone, Marco Fuliano, Matteo Minchillo) arriveranno a Bolzaneto per proporre un evento che ha già avuto un grandissimo successo lo scorso agosto presso la Piazza delle Feste del Porto Antico: “The Greatest Concert”.

L’arrangiamento dei brani e il fil rouge narrativo che li unisce sono stati pensati per rendere questo spettacolo ancora più emozionante, con un cast d’eccezione ampliato per regalare un impatto musicale unico e indimenticabile. “The Greatest Concert” nasce come versione concertistica di “Freak il Musical”, con un cast composto da artisti che dal vivo creano sonorità ancora più avvolgenti. Le musiche sono quelle di “The Greatest Showman”, unite a cinque brani inediti scritti da Francesco Ciccotti (autore di Irama, Nek, Irene Fornaciari) e orchestrate magistralmente dal maestro Luca Lamari, arrangiatore di colonne sonore cinematografiche e RAI.

Cast

Stefania Autieri, ‌Giulia Battolla, ‌Gianluca Bellantone, ‌Rosanna Campitiello, ‌Elisabetta Canu, ‌‌Melania Giulia Colli, Maya Forgione, ‌Carlo Gilardi, ‌Martina Lucani, ‌Francesco Mannella, ‌Ilaria Marano, ‌Nicolò Merini, ‌Mattia Narcisi, ‌Claire Rabuttino, ‌Giorgio Ratto, ‌Sara Sabatini, ‌Emanuele Sessa, ‌Camilla Sommovigo, ‌Vanessa Sorbara, Teresa Vatavuk

‌Cori

Irene Cadenelli, ‌Sofia Colella, ‌Filippo Fornaro, ‌Davide Macrì, ‌Arianna Saletti, ‌Arianna Serra

Band

Andrea Calamaro, Simone Carbone, Marco Fuliano, Matteo Minchillo

Corpo di ballo

Agnese Malerba, ‌Anna Perez, ‌Sara Valdi

Una produzione ShowTime A.P.S. in collaborazione MayVoice Studio, Freak Il Musical e Ass.ne Amici del Teatro "Govi".

Produttrice esecutiva: Maya Forgione

Testi e regia: Teresa Vatavuk

Assistenti di regia: Claudia Maroccolo, ‌Gabriele Papi, ‌Giulia Sarpero

Cast: Freak il Musical

Direzione musicale: Matteo Minchillo

Musiche: Benj Pasek - Francesco Ciccotti - Johan Debney - Justin Paul - Luca Lamari

Sound Engineer: Emanuele d'Attoma

Grafica: Vittoria Cantarella

Direttore di scena: Nicolò Badino

Maschere: Viola Bardelli, Martina Spadafora

General Manager: Federico Ursi

Management e Project Manager: Giampaolo Morabito

Technical partner: Naima Academy

Biglietti

€ 20 più prevendita disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link The Greatest Concert – Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10