Noma dà voce a otto donne straordinarie con “Il suon di lei” al Teatro Govi

Venerdì 18 novembre alle ore 21 al Teatro Govi va in scena “Il suon di lei”, uno spettacolo unico dove teatro e musica si incontrano per raccontare la storia di 8 donne che con le loro gesta hanno segnato il tempo. Noma (Greta Dressino) sarà la voce di questa storia accompagnata da Massimo Ben Trigona, Claudio Clode Cinquegrana, Luca Felice, Alfio Badano. Testi di Gloria Bardi, scene e luci di Stefano Stacchini

Qualche informazione su Noma: ligure, laureata in legge (da qui il nome d'arte), da sempre coltiva la passione per la musica e il canto, che ha avvicinato dapprima nel genere blues e jazz, per poi allargare il repertorio alla canzone d'autore e alle grandi interpreti, tra cui Mina e Mia Martini. Tra i suoi maestri: Ana Paula da Silva Pinto, Pierluigi Rosso, Roberto Tiranti. Nel 2017 ha vinto il premio Coreali, promosso dalla Regione Liguria con la casa discografica Rusty Records, che le è valsa la produzione del primo singolo, “Modì”, cucito su di lei da Gloria Bardi e Luca Felice.

Il brano ha costituito il primo mattone musicale di un concept album costituito da 8 brani a firma Bardi-Felice, dedicati ad altrettante figure di donna culturalmente importanti e ciascuna a suo modo oltreconfine; “Il suon di lei” è stato realizzato nel 2020, col contributo di Claudio Cinquegrana. Nel 2021 il brano “Nunca mas” ha partecipato alla rassegna di Amnesty International e MEI per la liberazione di Patrick Zaki.

Nel frattempo, Noma sta sviluppando un altro progetto, che vede impegnato come compositore e arrangiatore Massimo Trigona, dal titolo “Porte scorrevoli”, cui appartengono i brani presenti su Youtube e Spotify “Noi torneremo presto”, “Parole di sabbia”, “Il manichino”, con video di Stefano Stacchini, come pure il già citato “Nunca Mas”. Greta ama definire Noma oltre che una interprete, un progetto condiviso dalla ristretta ma qualificata equipe autoriale che ha la fortuna di avere attorno a sé e di cui fanno parte anche tecnici come Alessandro Mazzitelli e Lorenzo Tagliafico.

Biglietti

Intero € 15 / Ridotto € 12 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10