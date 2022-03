La stagione del teatro Govi dopo due anni di chiusura: prosa, concerti, cabaret, musical

La nuova stagione del teatro Rina e Gilberto Govi è ripartita, dopo due anni di chiusura dovute alla pandemia, prima, e ai lavori di ristrutturazione che si sono prolungati più del previsto. Il luogo di cultura di Bolzaneto ha riaperto le sue porte con la Compagnia Le Salonnieres che il 6 marzo ha portato sul palco MusicalTrip: uno show in cui il protagonista addormentandosi, è entrato in un universo onirico e fantastico dove ha interloquito con personaggi dell'immaginario collettivo come il Mago di Oz e altri storici, quali Fred Astaire, Ginger Rogers, Liza Minelli, John Travolta. Lo spettacolo ha ricevuto un’ottima risposta, attirando circa duecento persone. La compagnia ha deciso di devolvere l’intero ricavato all’Associazione Amici del Teatro Rina e Gilberto Govi come segno di vicinanza e di sostegno alla ripartenza.

Ma cosa succederà nei prossimi mesi? Nonostante il poco tempo a disposizione è stato deciso di non perdere nulla di ciò che gli spettatori sono abituati a vedere al Teatro Govi: ci saranno spettacoli per tutti i gusti, dalla musica live, alla prosa, ma anche danza, dialettali, spettacoli per bambini e cabaret.

Cabaret

Ed è proprio uno spettacolo di cabaret quello che arriverà sul palco venerdì 11 marzo: Enzo Paci salirà sul palco con Romina Uguzzoni e insieme porteranno in scena "I Soliti Mostri". Paci interpreterà tutti i suoi personaggi più famosi alternandosi tra Mostri e Re della Foresta.

Il giorno successivo, 12 marzo, sarà il momento di Gino Versetti e Alessandro Mancuso in "Soppressi Viaggiatori" che con satira e ironia affronteranno il tema del viaggio. Si passa dai viaggi reali, dalla Liguria alla Lombardia e viceversa, ai viaggi metaforici, universali ed assoluti, che coinvolgono i più disparati mezzi di locomozione: dall'automobile all'aereo tanto temuto, dallo scooter indiavolato di un porta-pizza al taxi di Borislav, un energumeno dell'est europeo, al camion di un autista partenopeo di nome Pascalone, innamorato e romantico, che trasporta rifiuti tossici verso una discarica abusiva.

Concerti

Nel campo della musica live i nomi da segnalare sono molti. L’inaugurazione spetta a The Zena Soul Syndicate (19 marzo) che con un’esplosione di stili e di personalità musicali creano un mélange tra Groove, Heavy Jazz, Funk e Soul rivestendo il tutto con un bel completo nero e luccicanti paillettes.

Venerdì 25 marzo un graditissimo ritorno con The Watch: la Tribute Band internazionale dedicati ai Genesis arriva al Govi in occasione del tour Europeo 2022 con lo spettacolo denominato “The Watch plays Genesis – A prog Journey 1970-76” che ripropone i brani più significativi della band inglese dall’album Trespass 1970 ad A Trick of the Tail 1976.

Un altro nome noto è quello del musicista che salirà sul palco sabato 26 marzo: Andrea Cervetto, alla guida dei Dire Strato ripropone un percorso musicale che attraversa tutta la produzione discografica e live dei Dire Straits, il suono, le atmosfere e le emozioni di questa storica band inglese vengono rivissute in uno show di due ore e mezza che i Dire Strato propongono ed eseguono con passione e qualità eccellente.

Il 2 aprile è il turno di The Eagles Story band composta da Andrea Maddalone, Roberto Ferrari, Luca Canepa, Edoardo Maragliano e Massimiliano Mosca che racconteranno La storia degli Eagles in musica, parole, ricordi, profumi, colori.

Ma non finisce qui. Venerdì 8 aprile Daniele Ivaldi, bolzanetese doc e chitarrista di Shel Shapiro presenterà il suo album da solista.

Un altro ritorno è quello che vedrà salire sul palco, il 22 aprile, i Bitnik: il primo complesso italiano a portare la musica beat in teatro nel 1964; mentre il 29 aprile toccherà agli Empty Space il compito di trascinare il pubblico nelle atmosfere progressive e psichedeliche dei Pink Floyd.

Il fiore all’occhiello della stagione musicale è anche l’ultimo appuntamento per questa categoria di spettacoli: il 20 e 21 maggio salirà infatti sul palco niente meno che Shel Shapiro che coglierà l’occasione per presentare il nuovo album in uscita nel mese di marzo.

Le domeniche pomeriggio, da marzo a maggio saranno spesso dedicate alla rassegna Gipponetto Govi e alle commedie dialettali: numerosi titoli Vedove Di Bella Presenza (13 marzo); Dui Pe (2 marzo); N'a Neutte D'inferno (27 marzo); Pe Rie Se Peu Moi di Carlo Denei (3 aprile); Volevamo Essere Un Trallalero (8 maggio); Ratelle E Sciarbelle (22 maggio); No Sempre Son I Danae A Fate (29 maggio).

Danza

Anche la danza si ritaglia uno spazio interessante nella brevissima stagione 2022 del Teatro Govi.

Il 1 aprile la Compagnia Emergente Kseij Dance Company, presenterà “FreeDance”, serata di danza contemporanea, sotto la direzione artistica di Alekseij Canepa.

Mentre le note orientali de “Le Grandi Regine d’Egitto” saranno in scena sabato 28 maggio.

Musical

Non mancheranno i musical: il weekend del 9 e 10 aprile gli Yeawea porteranno in scena "Cenerentola!". In pieno stile YeaWea i “musicalisti’ più giovani d’Italia trasporteranno il pubblico in una delle fiabe più classiche di sempre, ma come sempre, non mancheranno di certo le sorprese!

Altro classico intramontabile è "Aladin", ma stavolta il compito di far sognare il pubblico del teatro Govi è affidato ai Ragazzi del Chiostro: sabato 30 aprile.

"Brillantina" è il musical che venerdì 6 maggio la Compagnia “I Sognatori del Palcoscenico” presenterà sotto la Direzione Artistica e Coreografa Antonella Castagnino. Sul palco 18 giovani artisti tra attori, ballerini e cantanti.

Infine, domenica 15 maggio, "Le Verità Nascoste": non il solito musical ma un inedito stile thriller/horror. Più di 30 artisti in scena con cantati dal vivo.

Prosa

Anche la prosa sarà protagonista della ministagione del Govi con ben due appuntamenti della Compagnia “Avanti Tutta”, compagnia Stabile del Teatro Rina e Gilberto Govi: sabato 23 aprile "Bordello", regia di Andrea Canzio e sabato 14 maggio "Il Medico dei Pazzi", regia di Claudio De Martino.

Biglietti

Due novità, quest’anno, per quanto riguarda il reperimento dei biglietti: questi possono essere acquistati direttamente sul nostro sito web www.teatrogovi.com utilizzando il metodo di pagamento preferito e scegliendo i posti sulla piantina della sala. Inoltre, è ststo aperto un nuovo punto biglietteria presso la YeaWea Musical & Dance Academy in via Urbano Rela 7R a Sampierdarena, aperto tutti i giorni dalle 15 alle 21.

Resta inalterato l'orario della storica biglietteria del Govi, aperta il giovedi dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

Il Teatro Rina e Gilberto Govi vi aspetta in via Pastorino 23r a Genova Bolzaneto.