Al Teatro Govi la vena ironica di Carlo Goldoni con “Roba da pazzi, intrighi & stramazzi”

Domenica 15 gennaio al Teatro Rina e Gilberto Govi, la C.P.C Chiamateci Pure Compagnia mette in scena “Roba da pazzi, intrighi & stramazzi” di Carlo Goldoni.Uno spettacolo che affronta i più accattivanti personaggi di Goldoni per dare esempio dei meccanismi comici più riusciti dell’Autore.

Su questo palcoscenico incontreremo diverse personalità tutte ricche di sfaccettature molto umane, forse difetti? L’ironia di Goldoni e la sua capacità di prendersi gioco delle piccolezze in cui ognuno di noi può riconoscersi ci dimostrano la sua grandezza autoriale. I personaggi si incontrano/scontrano in un percorso che li affranca dalle maschere tipiche della Commedia dell’Arte, assimilandoli, per certi versi, all’uomo contemporaneo. Ne emergono figure decisamente più umane, mosse da emozioni e sentimenti da cui si fanno soggiogare fino a compiere azioni di ogni tipo. Uno spettacolo tragicomico che ci trasporta nell’universo dell’autore promettendo qualche riflessione e tante risate.

Cast: Annalisa Baldassarre, Maria Girbino, Francesca Martinucci, Maura Munarini, Giorgia Piana, Aurelia Paganelli, Ramon Paganelli, Tole Pecchia, Carlo Pepe, Sabrina Rao, Gianni Ziglioli.

