“Ritornerai”: uno sguardo sul femminicidio in scena al Teatro Govi

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, venerdì 25 novembre alle ore 21 al Teatro Govi è in programma “Ritornerai” di Monica Rossi, uno spettacolo musicale che racconta il femminicidio il cui ricavato verrà devoluto all'Unicef.

Un viaggio tra i grandi cantautori della storia della musica italiana con arrangiamenti eleganti che, accompagnati dai passi di danza della tanguera di fama internazionale Romina Godoy, sapranno emozionare. Un percorso tra i sentimenti del primo incontro, l’amore sbocciato, la speranza di stabilità che scivola poi nel profondo della paura, della brutalità, della violenza sfociando nella vigliaccheria delle persone che non vogliono vedere. Ma la voce narrante non sarà quella della vittima.

A seguire dibattito, seguito da focacciata.

Biglietti

Intero € 15 / Ridotto € 12 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10