Carlo Denei e Stefano Lasagna in “Pe rîe se peu moî” al Teatro Govi

Il Teatro Rina e Gilberto Govi presenta Carlo Denei e Stefano Lasagna in “Pe rîe se peu moî” (Di cabaret si muore), domenica 12 febbraio alle ore 15. Carletto e Steva, due squattrinati comici genovesi, separati dalle loro mogli, vivono nello stesso appartamento per contenere le spese. Purtroppo per loro, la concorrenza è sempre più spietata: i colleghi comici sono tanti e le serate, sempre meno.

Prigionieri di una malata rivalità casalinga ed artistica, i due si lanciano frecciatine, si fanno sgarbi e ripicche dando vita a momenti esilaranti scanditi da dialoghi, monologhi e canzoni, tutto rigorosamente in lingua ligure. Poi d’improvviso incominciano ad accadere fatti inquietanti, ma che potrebbero aumentare le loro chances artistiche. Il finale ha dell’incredibile!

Di e con Carlo Denei, Stefano Lasagna.

Biglietti

Intero 12 / Over 65 € 10 / Under 14 € 6 disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10