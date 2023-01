Al Teatro Govi la divertente commedia “Napolion Salvime”

Il Teatro Rina e Gilberto Govi presenta la Compagnia Teatrale Mario Cappello in “Le rivelazioni del tassista. Napolion Salvime” di Palmieri e Campodonico, con la regia di Pier Luigi De Fraia, in programma domenica 8 gennaio alle ore 15.

Tognin Costa, titolare di una fabbrica di calzature, sposa in seconde nozze la vedova del suo socio ed amico Cesarino che purtroppo continua ad essere presente nel cuore di Erminia al punto che la donna non manca occasione per ricordare ad ogni ricorrenza le virtù del primo marito. Lo sviluppo scenico è ravvivato dall'arrivo di tutta la “tribù” dei famigliari del “povero Cesarino” che giungono dalla ex nuora in visita ufficiale e finiscono per installarsi in casa e vivere a scrocco. Per Tognin la condizione è insopportabile e bisogna che qualcuno sblocchi la situazione. Ci penserà Napoleone, non proprio imperatore, che con le sue “rivelazioni” farà cambiare per ben tre volte il finale della divertentissima commedia.

Biglietti

Intero € 12 / Ridotto € 6, disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link Napolion Salvime – Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 7404707 - Mail: biglietteria@teatrogovi.it - Web: www.teatrogovi.com

Oppure il numero 349 1258020