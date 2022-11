Omaggio a Mina e Lucio Battisti al Teatro Govi

Sabato 12 novembre alle ore 21 al Teatro Govi, gli Avanzi di Balera portano in scena “Insieme Mina e Battisti” Anniversary Edition 1972-2022, un coinvolgente omaggio ai due strepitosi cantanti. Il 23 aprile 1972 l’Italia assiste ad una scheggia di tv che sarebbe entrata nella memoria collettiva: le canzoni di Lucio, la voce di Mina, i loro sguardi complici, la band dei “Cinque amici da Milano”.

Quando Mina e Lucio finiscono di cantare, nello studio di Teatro 10 succede qualcosa di eccezionale: il pubblico è come impazzito, non smette di applaudire. Gli assistenti di studio e la regìa cercano di spegnere l’entusiasmo: è troppo, è troppo! Ma nessuno vuole fermarsi. La magnifica, trascinante performance di Mina e Lucio ha stregato tutti: in quel momento sanno di aver vissuto qualcosa di inaspettato. Un evento straordinario. Unico.

50 anni dopo, gli Avanzi di Balera omaggiano questi due immensi artisti con lo show che vede, nella parte centrale della scaletta, proprio lo storico duetto. Un tuffo nel vortice della storia della musica italiana che ci riporterà alla mente i ricordi di un'epoca straordinaria.

Biglietti

Intero € 15 / Ridotto € 12 disponibili presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10