“Gianni Schicchi”, “Cavalleria rusticana” e Gran Galà operistico al Teatro Govi

A.P.S. Voz y Alma - L'Anima dell'Opera Danza all'Opera Genova, organizza le seguenti recite di Opere liriche e un Gran Galà Operistico e di Danza presso il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto. Sabato 19 novembre alle ore 21 e domenica 2 novembre alle ore 16 vanno in scena “Gianni Schicchi” di G. Puccini (direttore: Francesco Barbagelata, regia: Marco Camastra) e “Cavalleria rusticana” di P. Mascagni (direttore: Giovanni Battista Bergamo, regia e coreografie: Enrica Papale).

Mercoledì 23 novembre, alle ore 20:30, Gran Galà operistico e coreografico di danza e “Gianni Schicchi” (direttore e pianista: Francesco Barbagelata, regia dell’Opera: Marco Camastra, regia e coreografia del Galà: Enrica Papale).

Biglietti

Settore 1 € 25, Settore 2 € 22, Settore 3 € 20 / Riduzione di € 5 per i convenzionati Associazioni culturali, Cral, Circoli ricreativi, Soci coop, Abbonati di tutti i teatri, Tessera socio govi ecc.

Disponibili sul sito www.teatrogovi.it e presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Martedì 22 novembre alle ore 10 recita straordinaria per le scuole a prezzo speciale di € 5 a biglietto per gli studenti, docenti gratuito. Genitori, parenti e altri accompagnatori 5 euro. Info e prenotazioni: Voz y Alma. tel 335 8277110.

Info

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R - Tel: 010 7404707 - Mail: biglietteria@teatrogovi.it - Web: www.teatrogovi.com