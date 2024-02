Torna l’opera lirica al Teatro Govi: Galà Lirico e Coreografico Ottavio Garaventa e “Il Trovatore”

Torna il tradizionale appuntamento con l’opera lirica del Teatro Govi, come sempre affidato alle sapienti mani di “Voz Y Alma – L’Anima dell’Opera”. Un programma intenso che si sviluppa su due weekend: si parte domenica 18 febbraio alle ore 15:30 con il Galà Lirico e Coreografico Ottavio Garaventa.

In occasione del decimo anniversario della scomparsa del grande tenore genovese, sul palco del Teatro Govi di Bolzaneto si esibiranno cantanti selezionati di tutto il mondo che hanno partecipato alla Masterclass di Alto Perfezionamento diretta da: Marco Camastra, Ivanna Speranza e Fabio Armiliato. Al pianoforte si esibirà Riccardo Pinna, mentre i ballerini di Danza All’Opera Genova danzeranno le coreografie di Enrica Papale. Presenta Stefano Wachsberger ex corrispondente Telecittà, attualmente in forza a Weekly magazine.it e collaboratore di Teatro in tv.

Il Galà sarà inoltre arricchito dalla partecipazione straordinaria di Fabio Armiliato (nella foto), rappresentante della cultura di Genova nel mondo che, ormai da più di trent’anni è considerato uno dei più importanti tenori della scena lirica internazionale, acclamato dal pubblico grazie alla sua particolare vocalità, al suo impressionante registro acuto e alla sua innata musicalità e noto anche come attore protagonista nel film di Woody Allen To Rome With Love.

Nel corso del Galà verranno regalati due biglietti per una delle due repliche de “Il Trovatore” che Voz Y Alma porterà sul palco del Teatro Govi nel weekend successivo: l’appuntamento è per sabato 24 febbraio alle ore 21 e domenica 25 febbraio alle ore 16.

Nell’opera in 4 atti di Giuseppe Verdi su libretto di Salvatore Cammarano, una giovane gitana, Azucena, figlia di una donna fatta ardere sul rogo dal Conte di Luna con l'accusa di aver stregato il figlio di lui, per vendetta rapisce uno dei due figli del conte, Manrico, e lo vuole gettare sul rogo della madre. In preda al delirio, però, brucia vivo il proprio figlio che era lì con lei, salvando Manrico, che d'ora in poi ella crescerà come se fosse figlio suo. Anni dopo, la vicenda si articola intorno a Leonora, dama di compagnia della principessa d'Aragona, la quale è innamorata di Manrico, divenuto trovatore, che pure la ama. Anche il nuovo Conte di Luna, però, è innamorato di Leonora, che lo respinge: la trama verte quindi intorno al conflitto tra i due uomini: solo alla fine, quando Manrico verrà fatto decapitare dal conte e Leonora si sarà suicidata, Azucena rivela al Conte di Luna che Manrico era suo fratello.

Direttore d’Orchestra: Giovanni Battista Bergamo

Regia: Enrica Papale

Orchestra: Vox Lyra

Coro Lirico: Quadrivium Associazione Spettacolo Cultura APS

Balletto e Gruppo Teatrale: Danza all’Opera Genova

Scene e Trucco: Enrico Sanna e Franco Fabio Moleti

“Il Trovatore” costituisce il titolo più importante di tutto il panorama lirico genovese della stagione teatrale 2023/24 e rappresenta la conclusione della Trilogia Verdiana presentata da Voz y Alma al Teatro Rina e Gilberto Govi dopo “La Traviata” del 2015 e “Rigoletto” del 2017. Un’opportunità davvero importante per il Govi e tutta la popolazione della periferia genovese (ma non solo) che, una volta di più, può guardare al suo Teatro come vero presidio della cultura lirica italiana.

Biglietti

Galà Lirico e Coreografico Ottavio Garaventa da 17 a 20 € disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link.

Il Trovatore da 22 a 27 € disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link.

o presso le biglietterie fisiche in:

- (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

- (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10