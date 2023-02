“Il flauto magico” per bambini in scena al Teatro Govi

Il Teatro Rina e Gilberto Govi e la Compagnia Liberitutti presentano “Papà Papageno racconta il flauto magico”, spettacolo per bambini di teatro animazione con laboratori interattivi, in programma domenica 5 marzo alle ore 17. Narrata come una fiaba, l’opera di Mozart ci regala un racconto fantastico, ricco di avventure e colpi di scena.

Riuscirà il principe Tamino, insieme a Papageno, a superare le prove di Sarastro? E la Regina della Notte ad impadronirsi del Cerchio del Sole? E la principessa Pamina ad essere liberata? I bambini partecipanti saranno più volte chiamati sulla scena per affrontare prove, cantare e recitare insieme agli attori.

L’animazione teatrale segue il susseguirsi delle avventure dei nostri eroi e anti-eroi, con i loro sogni e le loro difficoltà, ricca di intrecci e di colpi di scena, coinvolge da subito il pubblico in prima persona, che parteciperà insieme agli attori al completamento dei personaggi e alla costruzione della storia. Di e con Fiorella Colombo.

Biglietti

Intero € 9,50 prevendita inclusa (€ 1,50) disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni: Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R - Tel: 010 7404707 - Mail: biglietteria@teatrogovi.it