Filippo Graziani in “Arcipelago Ivan”, omaggio all'indimenticato cantautore al Teatro Govi

Il Teatro Rina e Gilberto Govi presenta Filippo Graziani in “Arcipelago Ivan”. Nelle isole che formano l’Arcipelago Graziani convivono in perfetto equilibrio le molte sfaccettature artistiche di Ivan Graziani. Questo spettacolo è l’omaggio di Filippo Graziani al padre che, come a bordo di una nave, traghetta gli spettatori tra musica, racconti e letture per rivivere i grandi successi di casa Graziani come “Lugano addio”, “Firenze”, “Pigro” ma anche le canzoni dell’esordio e il lato B dei dischi più famosi, per scoprire nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano.

Secondo figlio di Ivan, Filippo è nato e cresciuto a Rimini. Inizia la sua attività musicale appena maggiorenne insieme al fratello batterista Tommy, girando per i club e i locali di tutta Italia fino ad aprire i concerti di importanti gruppi e artisti come Renato Zero, Negramaro, Morgan, Niccolò Fabi e Max Gazzè. Nel 2011 risulta tra i finalisti della Targa Tenco nella sezione “Miglior interprete” e nel 2014 ottiene il premio nella sezione “Migliore opera prima”.

La band è composta da: Filippo Graziani, voce e chitarra / Tommy Graziani, batteria / Francesco Cardelli, basso e chitarra acustica / Elia Zambardino, pianoforte, tastiere e fisarmonica. Regia: Gigi Bischi.

Biglietti

Intero € 19,50 / Ridotto € 16,50 prevendita inclusa (€ 1,50) disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in: (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10