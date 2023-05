Tributo ai Pink Floyd con gli “Empty Spaces” al Teatro Govi

La grande musica dei Pink Floyd arriva al Teatro Govi con la storica tribute band genovese “Empty Spaces”. Un live mozzafiato per festeggiare insieme il 50° anniversario dell'immortale THE DARK SIDE OF THE MOON ripercorrendo i principali successi della discografia della band britannica, senza tralasciare i brani più ricercati e i filmati d'epoca da sempre parte integrante degli show dei Pink Floyd. Appuntamento venerdì 19 maggio alle ore 16:30 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Biglietti

Intero € 15 (+ € 1,50 di prevendita) disponibili sul sito web o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10