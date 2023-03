“Donne In’canto”, spettacolo tutto al femminile al Teatro Govi

Per festeggiare il giorno dedicato alle donne (seppur con un po’ di ritardo e in modo diverso dal solito), Il Teatro Govi di Genova ha pensato di organizzare uno spettacolo speciale: “Donne In’canto”, in programma sabato 11 marzo alle ore 21. Parte del ricavato verrà devoluto alla LILT Genova – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Una serata tutta al femminile durante la quale si alterneranno sul palco molti nomi del panorama artistico genovese, dalle cantanti Stephanie Riondino, Stephanie Niceforo, Simona Cannella e Alessia Ramusino, passando per le pianiste Eleonora Vita e Egle Cagnino e le danzatrici del Gatto Danzante e del Tribal Delight, fino ad arrivare alle attrici Patrizia Criniti, Franca Pezzoli, Santina Spanò e la compagnia Le Gocce. Presenta la serata Simona Capelli.

L’ingresso è gratuito per tutte le donne accompagnate da una seconda persona pagante biglietto intero

Biglietti

Intero € 16,50 prevendita inclusa (€ 1,50) disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10