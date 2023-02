Al Teatro Govi il documentario “Piero Parodi, l’ultimo dei genovesi”

Sabato 4 marzo alle ore 16 il Teatro Rina e Gilberto Govi di via Pastorino, a Genova Bolzaneto, si trasformerà in cinema per la prima proiezione del documentario “Piero Parodi, l’ultimo dei genovesi”. “È stato un lavoro lungo e impegnativo quello di realizzare questo documento in memoria di Piero” racconta Davide De Muro, grande amico di Piero Parodi e autore fra l'altro di diversi brani del compianto maestro della canzone genovese, venuto a mancare poco più di un anno fa.

“L'idea è stata quella di commemorare degnamente uno dei maggiori esponenti della musica tradizionale genovese, raccogliendo testimonianze, aneddoti, filmati e foto di Piero e mettendoli insieme. Preziosissimo è stato il contributo di mio figlio Alessandro e di Vladimiro Zullo (con il quale collaboriamo artisticamente nei Trilli da circa un decennio), e dell'autore e cabarettista Carlo Denei. Più di un’ora di girato all’interno del quale troverete le testimonianze di tutti i più importanti artisti e non che hanno gravitato intorno a Piero in questi anni, come Aldo De Scalzi, Franca Lai, Michele, Matteo Merli, Massimo Morini, i Trilli e molti altri...”

Alla proiezione parteciperanno anche la moglie di Piero, la signora Liliana, e alcuni artisti, tra i quali Aldo De Scalzi che, oltre ad aver preso parte al progetto è anche autore di una delle più belle canzoni di Piero Parodi, "A Maenna", scritta proprio con Parodi e con il compianto poeta Vito Elio Petrucci.

Ingresso libero a oblazione.