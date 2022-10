Al Teatro Govi la divertente commedia dialettale “Volevamo essere un Trallallero”

Divertente commedia dialettale al Teatro Govi: la compagnia La Pozzanghera porta in scena “Volevamo essere un Trallallero”. Per festeggiare degnamente i 30 anni della compagnia teatrale dialettale che dirige, il suo regista propone ai membri della compagnia di provare a partecipare alle selezioni di Italia's Got Talent. Subito si scatena la ricerca del pezzo giusto con cui ottenere almeno 3 “Sì” dai giudici, nel caso si riuscisse veramente ad arrivare ad esibirsi in TV. C’è chi propone un pezzo di Gilberto Govi, chi una canzone tipica della tradizione e chi qualcosa di moderno, qualcuno vorrebbe persino mettere da parte il genovese ma la scelta è molto delicata ed emergono invidie, rancori e piccole ripicche. Ma la passione per il teatro assieme a quella per Genova ed il suo dialetto riusciranno a rinsaldare il gruppo e a far in modo che si trovi il pezzo giusto per provare a vincere e continuare a sognare. Una formula nuova per uno spettacolo in genovese che abbina musica e teatro, parole e note, tradizione e innovazione, Genovese ed Italiano.

Testo e regia di Lidia Giannuzzi

Interpreti principali: Bruno Demartini, Paolo Mereu, Carlo Pasero, Giorgio Parodi, Martina Pittaluga.

Parte musicale a cura di Martina Pittaluga e Paolo Mereu

Traduzione e poesie di Pietro Costantini Aiuto regia Domenico Baldini

Lo spettacolo si inserisce all’interno della Rassegna Dialettale Gipponetto Govi ed è in scena domenica 23 ottobre ore 15 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r

