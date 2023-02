The Chicago Groovers Blues Brothers Tribute Band al Teatro Govi con Aldo De Scalzi

The Blues Brothers, il film, è una leggenda: nel lontano 1980, per le strade polverose di Chicago, i fratelli Jake ed Elwood Blues decidono di riunire la vecchia band dopo tanto tempo, con il nobile intento di raccogliere i fondi per l’orfanotrofio nel quale sono cresciuti. Con un po’ di astuzia, qualche colpo di fortuna, senza perdere mai quell’irresistibile comicità fatta di situazioni paradossali e con quel particolare stile accattivante che li rende unici, trascinano lo spettatore in un caleidoscopio di buona musica, inseguimenti, poliziotti, femmine possessive e nazisti dell’Illinois.

Da Chicago a Genova, la windy town italiana è un attimo: sabato 25 febbraio alle 21 al Teatro Govi arrivano i Chicago Groovers, ad accompagnare il pubblico in una folle corsa lungo le highway del rhythm‘n’blues. Ad accompagnarli, un super ospite d’eccezione: Aldo De Scalzi.

Con “Gimme Some Lovin’” e “Minnie the Moocher”, passando per “Jailhouse Rock” e “Everybody needs somebody to love” i Chicago Groovers approdano al Teatro Govi con una band imponente che non dimentica l’aspetto scenografico: sezione ritmica, pianoforte, chitarra, fiati e due voci maschili, occhiali scuri e abbigliamento a tema, per offrire al pubblico una serata divertente e coinvolgente, fatta di blues, soul, Rock'n Roll, rhythm’n’blues e di balli scatenati, in puro stile Blues Brothers.

Nata da un’idea del bassista Davide Perrone, la band è composta inoltre da:

Massimiliano Torselli alla batteria, Gianluca Masala al piano e all’organo Hammond, Alessandro Ricci e Alessio Grasso alle chitarre, Sergio Crucitti al sax, Alberto Farnatale alla tromba, Denis Trapasso al trombone, Andrea Piazze e Fabio Maggio alle voci, Chiara Romano e Alice Mazzolino alle voci femminili e cori.

Biglietti

Intero € 15 / Ridotto € 12 più prevendita disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link https://www.teatrogovi.it/evento/blues-brothers-tribute/ o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10