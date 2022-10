“Aladin e il genio della lampada”: spettacolo musicale al Teatro Govi

Sabato 15 ottobre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova va in scena lo spettacolo “Aladin e il genio della lampada”. Liberamente ispirato ad una delle più celebri novelle orientali de “Le mille e una notte”, il musical ruota attorno alle avventure del ladruncolo Aladin, che riesce a conquistare il cuore della figlia del Sultano, Jasmine, affrontando diverse prove con l’aiuto del fedele Genio e dell'amico Abù.

Un potente Gran Visir, un sultano ingenuo, ammalianti odalische con veli dai mille colori, preziosi tesori in una caverna, un tappeto magico capace di volare, sono gli altri ingredienti di uno spettacolo musicale divertente che unisce le canzoni originali del cartone animato Disney a quelle dei musicals più recenti.

La compagnia: “I ragazzi del chiostro” è un gruppo nato all'ombra del campanile della parrocchia S. Francesco di Bolzaneto, con lo scopo di raccogliere fondi per le missioni francescane attraverso la realizzazione di spettacoli musicali. Lo spirito che li anima è quello di riunire giovani, giovanissimi e meno giovani, attraverso la passione per il teatro divertendosi e sostenendo contestualmente progetti solidali. Negli anni hanno portato in scena adattamenti dei più famosi musicals: da Mamma mia a Cenerentola, da Sister Act a Grease fino a Tutti insieme appassionatamente e Hairspray. Tutte le canzoni sono eseguite rigorosamente dal vivo.

Biglietti € 13,50 disponibili sul sito del Teatro Govi oppure presso le biglietterie fisiche in:

- (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

- (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707

Mail: biglietteria@teatrogovi.it

Web: www.teatrogovi.com