Michele e Franca Lai vanno “A spasso pe Zena” sul palco del Teatro Govi

Il Teatro Rina e Gilberto Govi presenta Michele e Franca Lai in “A spasso pe Zena”. Mario Cappello (Michele) e Giuseppe Marzari (Franco Faloppi) ottengono un giorno di permesso dal Paradiso, per tornare a Genova. Il luogo della loro ricomparsa è l’Acquasola, dove incontrano una simpatica clochard (Franca Lai), che è sempre seguita da una sorta di angelo (Patrizia Ottonello). I quattro, fra equivoci, ricordi e constatazioni di come la vita sia cambiata, danno vita a una serie di dialoghi che fanno da corollario a una ventina di canzoni molte delle quali proposte per la prima volta. La vicenda dell’insolito quartetto si snoda fra momenti di struggente malinconia e altri scanzonati.

Le musiche sono di Gian Franco Reverberi, mentre i testi sono del compianto Giorgio Calabrese e altri. La regia è di Ivaldo Castellani. Appuntamento domenica 29 gennaio alle ore 16.

Biglietti

Intero € 12 / Over 65 € 10 / Under 14 € 6 disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10