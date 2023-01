Teatro Gioco Vita porta in scena al Duse “Il più furbo (Disavventure di un incorreggibile lupo)”

Grande attesa per sabato 21 gennaio, quando sul palcoscenico del Teatro Duse alle ore 16, nell’ambito della rassegna Sabato a Teatro curata da Elena Dragonetti, andrà in scena “Il più furbo (Disavventure di un incorreggibile lupo)”. Lo spettacolo vede il ritorno a Genova di Teatro Gioco Vita, compagnia acclamata in tutto il mondo per la maestria del suo Teatro d’ombre, che in oltre cinquant’anni di attività può vantare prestigiose collaborazioni come quelle con Royal Opera House di Londra e Teatro Alla Scala di

Milano.

Il lupo citato nel sottotitolo non è quello “cattivo” che popola molte fiabe e che, nell’immaginario collettivo, spaventa i bimbi di tutto il mondo. Il lupo creato dallo scrittore belga Mario Ramos, uno dei più amati autori per l’infanzia, non è spaventoso né malvagio ma è semplicemente convinto di essere il più furbo, il più intelligente e coraggioso essere vivente sulla faccia della Terra. Un amabile e incorreggibile fanfarone destinato a finire vittima dei suoi stessi “piani geniali”, non prima di aver regalato al pubblico tante e gustose risate.

Lo spettacolo vede in scena un solo attore/danzatore (Andrea Coppone) che, con studiati movimenti coreografici, si muove tra le coloratissime ombre create da Teatro Gioco Vita e ci conduce dentro un mondo ricco di humor e di personaggi tra cui Cappuccetto Rosso, i Sette Nani e i Tre Porcellini. La componente comica e quella ironica, denominatori comuni a tutta l’opera di Ramos, aiutano i piccoli spettatori ad immedesimarsi: ridere del lupo gradasso significa imparare a ridere di noi stessi e delle nostre disavventure.

Al termine dello spettacolo, alla compagnia Teatro Gioco Vita verrà consegnato il Premio Maurizio Mastorchio 2022 vinto grazie a “Io e niente”, presentato al Duse nell’ottobre del 2021.

Biglietti: bambini fino ai 14 anni 6 euro, adulti 8 euro. Schede di lettura per approfondire i temi presenti nello spettacolo a cura di Andersen – La rivista italiana di letteratura per ragazzi. L’appuntamento successivo con gli spettacoli di Sabato a Teatro sarà sabato 4 febbraio (ore 16) al Teatro Eleonora Duse con “Cartasia”, prodotto da Drogheria Rebelot e BIBOteatro. La Rassegna Sabato a Teatro è sostenuta da Cambiaso Risso Group.