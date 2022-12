“È Natale signor Scrooge!”, spettacolo natalizio per bambini al Teatro Garage

Domenica 18 dicembre alle 17, alla Sala Diana del Teatro Garage in via Paggi va in scena il tradizionale spettacolo natalizio per bambini. Quest’anno la scelta della Compagnia Liberitutti è andata su “Canto di Natale” di Charles Dickens che ha ispirato “È Natale signor Scrooge!” scritto e diretto da Fiorella Colombo.

La vigilia di Natale è il peggior giorno dell’anno del vecchio Ebeneezer Scrooge, avaro ed egoista uomo di affari che per tutta la sua vita ha pensato solo al denaro, trascurando la famiglia e gli affetti. Ma durante quella notte accadrà qualcosa di straordinario che farà fare un viaggio all’indietro e in avanti al vecchio Scrooge. Subito verrà a trovarlo il fantasma del suo vecchio socio Jacob Marley, il quale lo metterà in guardia rispetto a tutte le sue malefatte. Successivamente gli faranno visita tre spiriti del Natale: passato, presente e futuro. Questi porteranno Scrooge a pentirsi delle sue azioni e a cambiare totalmente vita.

Lo spettacolo fa parte della rassegna di teatro per famiglie “Ti racconto una fiaba”, ingresso unico € 8,00.

Info 010 511447