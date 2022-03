“Marta che cadeva dalle scale”, al teatro Garage lo spettacolo contro la violenza sulle donne

Sabato 26 marzo 2022, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage è in programma “Marta che cadeva dalle scale” della Compagnia del Calzino, uno spettacolo sul tema della lotta contro la violenza alle donne. Il titolo fa parte del “Progetto da salotto”, nato da un’idea di Alessandra Frabetti, un ciclo di spettacoli di giovani compagnie che propongono piccole “pièce” idealmente collocabili dentro un salotto.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro del Calzino, di e con Silvia Marchetti e con regia di Giulio Federico Janni, racconta la storia di Marta, una donna che sopporta per diciannove anni le violenze del marito, mentre nessuno sembra accorgersene. Tra stoviglie spaiate, confessioni allo specchio, elettrodomestici di carta e bottiglie di superalcolici, la storia di Marta si dipana, in un flusso di coscienza in cui dramma e sorriso continuamente s’intrecciano, a disegnare con pensosa leggerezza un ritratto di donna confusa e ferita, smarrita eppur piena di vita, offuscata per le botte e per l’alcol, eppure tremendamente lucida: Marta e? giocosa, depressa, spaventata, allegra, ansiosa, nevrotica, quasi folle, pacata, disperata ma mai retorica. Marta diventa alcolizzata perché fondamentalmente non può credere alla brutalità del marito, che inizia a picchiarla quando la sua prima gravidanza inizia a trasformare il suo corpo e con esso l’immagine che lui si e? fatto della moglie. Marta beve per riuscire a spiegare anche a se? stessa tutti i suoi lividi: “capita, a cadere continuamente dalle scale”. “Capita”, questa parola e? l’unico rifugio di Marta, in cui tenta di dissolvere le percosse, il senso di colpa e abbandono, la solitudine, l’esclusione, il giudizio degli altri, l’indifferenza.

"E? stato proprio un trafiletto su un femminicidio che ha interessato la mia citta? a far nascere la mia Marta, il mio viaggio duro ma vitalissimo nei gironi della violenza domestica – racconta Silvia Marchetti, autrice dello spettacolo – A colpirmi, più di tutto, era l’assoluta invisibilità della donna che era stata uccisa dal compagno: alcuni vicini di casa avrebbero potuto giurare che 'No, nessuna donna abitava in quell’appartamento, c’era solo lui, che andava e veniva, accompagnato da ragazze diverse'. La vita reale, si sa, supera spessissimo la fantasia; ma da quel fatto la mia Marta ha rubato proprio l’essere completamente trasparente per il mondo, al punto, quasi, di non esistere".

Lo spettacolo, con musiche di scena di Niccolò Curradi e costumi di Simona Randazzo, è realizzato grazie al contributo di Fondazione Caritro e Provincia Autonoma di Trento, con il sostegno di Emergency Trento, Coordinamento donne - Centro Antiviolenza - Trento, Laboratorio Sociale Le Formichine Onlus - Rovereto.

La Compagnia del Calzino inizia la propria attività a Parma nel 2000, sotto la guida di Silvia Marchetti. Fondata ufficialmente nel Bolognese nel 2012, e successivamente spostatasi in Trentino Alto Adige, negli anni ha saputo raccogliere intorno a una poetica assolutamente peculiare e a una ricerca drammaturgica contemporanea e originale un gruppo di attori e maestranze di grande talento ed esperienza. In modo a tratti scanzonato, a tratti poetico, dissacrante o provocatorio, la Compagnia indaga il presente e la tragicomica condizione umana, in cui si rispecchiano, seppur spesso ironicamente esasperate, le nostre storie di tutti i giorni.

Silvia Marchetti, diplomata presso la Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”, instaura li? un sodalizio artistico con Andrea Ramosi, con cui fonda Compagnia del Calzino. Finalista al Fantasio Festival Internazionale di Regia Teatrale 2018, scrive testi di teatro contemporaneo. Il suo “Bianca come i finocchi in insalata” e? selezionato dal Teatro Stabile di Torino durante ToFringe2018, segnalato a Inbox2018, partecipa a: Roma Fringe 2019, Stazioni d'Emergenza 2018 - Teatro Galleria Toledo Napoli - Materiali Contemporanei, InScena New York 2018. Lavora come formatrice dal 1998 per diverse realta? teatrali.

Giulio Federico Janni, diplomato presso la Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”, lavora come attore, tra gli altri, con Federico Tiezzi, Pino Quartullo, Alessandro Gassmann, Piero Maccarinelli, Antonio Taglioni, Marco Bernardi, Sandro Mabellini, Walter Pagliaro, Jochen Dehn, Attilio Corsini. Co- fondatore di RaumTraum, affianca al lavoro di attore quello di autore e regista, collaborando con importanti realta? trentine - Teatro Sociale di Trento, Teatro Comunale di Pergine, AriaTeatro, EstroTeatro, Emit- Flesti. Il suo testo “A futura memoria” e? stato segnalato al Premio di Drammaturgia DCQ – IV edizione.

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 11 alle 14, oppure online su www.happyticket.it. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per seguire gli spettacoli è obbligatorio essere muniti di green pass rafforzato.

Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447.