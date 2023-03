Al Teatro Garage “Mamy Blues”, un monologo sulla difficoltosa bellezza della maternità

Sabato 18 marzo 2023, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage è in programma lo spettacolo “Mamy Blues” di e con Luna Romani, una riflessione sulle paure e insicurezze della maternità, per la prima volta in scena a Genova. Il titolo fa parte della Rassegna G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali, un progetto in collaborazione con l’associazione culturale La Chascona dedicato ai nuovi scenari del teatro emergente, con giovani compagnie provenienti da ogni parte d’Italia.

Lo spettacolo è una riflessione sulla maternità che nasce dall’esperienza personale dell’autrice-attrice e di altre neomamme, per raccontare un momento delicato e personale fatto di amore, ma anche di paure, di incertezze, segnate dal cambiamento. Il titolo prende ispirazione dal “Baby Blues”, termine che indica la sensazione di preoccupazione e inadeguatezza che spesso colpisce le madri nei primi giorni dopo il parto.

«In questo spettacolo – racconta l’autrice Luna Romani – ho immaginato di dare voce a tutte le donne che non riescono a parlare perché spesso mancano le parole. Perché non hanno più il tempo, sono troppo stanche, non possono o sono confuse. Perché sono depresse e gli ormoni sono in discesa rapida. Perché si sentono brutte, grasse e vecchie e si sono perse, ma non si rendono conto che non si trovano perché desiderano essere la donna di prima, che manca loro terribilmente. Invece trovano solo la madre. E devono ricostruire la donna. Che continua a perdersi ancora e ancora e ancora. Per questo l’esigenza di scrivere questo testo accompagnato dalle preziose interviste di neomamme, proiettate sulla scena, che si alternano alla mia storia regalandoci la loro diretta testimonianza, aprendo le barriere e raccontando con dolore la verità di quei pensieri celati, nascosti dal pudore di una maternità che alla vista di tutti sembra perfetta, ma che tra le mura».

“Mamy Blues” ha debuttato al Roma Fringe Festival 2021 aggiudicandosi il Premio “Speciale Off” Miglior Spettacolo, dedicato alle rappresentazioni che portano in scena temi considerati tabù. Una tematica di cui non si parla ancora abbastanza, ma che colpisce molte donne alle prese con la prima gravidanza, perché, come dice una famosa citazione, “nel momento in cui un bambino nasce anche una madre sta nascendo. Lei non è mai esistita prima. La donna esisteva, ma la madre mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo”.

«Sette anni fa sono diventata mamma per la prima volta – continua l’autrice – Io non mi sentivo ancora nemmeno una donna. Non c’è stato nemmeno il passaggio da ragazza a donna. Sono diventata direttamente madre, senza avere avuto nemmeno il tempo di salutarmi. Nello spettacolo racconto questo cambiamento, parlando alle donne delle donne. Delle donne che diventano madri. Raccontare la verità troppo spesso tabù. Che non è il periodo idilliaco come tutte fantasticano. Perché se ne parla troppo poco di quello che succede davvero quando si diventa madre. La solitudine di una madre di fronte all’infinita impotenza e onnipotenza».

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare online su www.teatrogarage.it oppure all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì e giovedì ore 15-18 e venerdì ore 11-14. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447.