“Hänsel e Gretel... e la strega Ninon” al Teatro Garage

“Hänsel e Gretel... e la strega Ninon” è uno spettacolo per famiglie scritto e diretto da Fiorella Colombo, per la rassegna Ti racconto una fiaba al Teatro Garage. Lo spettacolo parte dalla narrazione di una storia nota, Hansel e Gretel dei fratelli Grimm - che si erano ispirati ad un fatto di cronaca dell’epoca - e propone una nuova versione dal punto di vista della strega.

La strega Ninon ha organizzato il raduno segreto delle fate, donne che possiedono speciali poteri magici e che si confrontano ogni anno, onorando il potere delle fate e l’intuito femminile. In quel mentre però un uomo disturba il regolare svolgersi del raduno e s’imbatte proprio nella strega Ninon, la quale farà di tutto per toglierselo di torno. Intanto due fratellini, figli di un povero taglialegna che intreccia scope di saggina per sbarcare il lunario, diventano le prede della strega Ninon, che li attira nel proprio chiosco.

Come terminerà questa storia? Siamo sicuri che conosciamo il finale? Il finale sarà un po’ diverso da quello noto, anche perché… quale bambino è ancora così goloso e sprovveduto da cadere nel tranello della strega?

Un finale che spiazza, capovolge e rinfresca una vecchia storia, per poterla rivivere ed essere generatrice di cambiamento. Lo spettacolo, con musiche originali di Giuseppe Pellegrini, utilizza una tecnica mista: narrazione e burattini, intervallando momenti musicali e canti alla recitazione. In scena Fiorella Colombo, Giuseppe Pellegrini, Alice Pellegrini, Eleonora Vita