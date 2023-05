Al Teatro Garage “Emma e dintorni”, originale riflessione sul tema della violenza sulle donne

Sabato 6 maggio, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage è in programma lo spettacolo “Emma e dintorni” dell’associazione culturale I mancini di Quarto, scritto da Eleonora Bombino e diretto da Marco Zanutto. Lo spettacolo replica domenica 7 maggio alle ore 17.

Lo spettacolo, interpretato da Eleonora Bombino, Massimo Novelli, Maurizio Novelli e Miriam Lopo e accompagnato dalle musiche di Cosimo Fuso, attraverso la storia di Emma, una donna come tante, affronta il delicato tema della violenza sulle donne e del femminicidio. Di Emma non si conosce molto bene la storia, si è soltanto occasionali spettatori di un litigio con l’ex marito, probabilmente uno dei tanti litigi, ma sicuramente uno di troppo, perché questa volta dalle parole si passerà ai fatti.

Lo spettacolo vuole offrire un nuovo punto di vista e di riflessione su un tema così complesso e a lungo dibattuto. Per questo, cerca di condurre lo spettatore attraverso l’inconscio della protagonista. Nello spettacolo, il regista Marco Zanutto mette in scena i pensieri e i sogni di Emma, inserendo nella rappresentazione frequenti inserti di video-proiezioni, offrendo al pubblico la possibilità di entrare nel mondo inconscio della protagonista.

«Penso possa giovare guardare le cose con uno sguardo sempre nuovo, forse addirittura sorprendente, anche quando si tratta un problema sociale delicato e scottante come questo – spiega il regista – per ricordarci che non dobbiamo mai abbassare la guardia quando parliamo di un valore così fondamentale come il rispetto del diritto alla libertà e alla affermazione dell’identità di genere. Ricordiamoci di Emma, parliamo di lei, prima che si trasformi in un anonimo numero in quell’elenco, in quella lista nera di povere vittime dalle vite spezzate, che non hanno avuto il tempo di far sentire la loro voce, la loro rabbia».

Dopo lo spettacolo si terrà un dibattito sul tema della violenza di genere insieme ad Alessandro Cataldo, presidente dell'Associazione Culturale Gaia, e a Bruna Crepaldi, della Commissione Prevenzione Violenza dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova.

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare online su www.teatrogarage.it oppure all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì e giovedì 15-18, venerdì 11-14. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447