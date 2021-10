Con "Assenza sparsa" al Garage si apre la rassegna che valorizza il teatro emergente italiano

Sabato 16 ottobre 2021, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage è in programma lo spettacolo “Assenza Sparsa” della compagnia Pan Domu Teatro. Il titolo apre la rassegna “G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali” dedicata agli nuovi scenari del teatro emergente italiano, novità della stagione 2021-2022 del Garage.

Lo spettacolo, diretto da Luca Oldani e Jacopo Bottani, ha vinto il Concorso nazionale di teatro emergente Intransito 2019 ed è stato finalista al Premio Livia Petroni 2019. “Assenza Sparsa” si svolge in una sala d'attesa di un ospedale e tratta il tema del dolore in tutte le sue forme. Una storia fatta di proposte, di tentativi, a volte comici, grotteschi, assurdi, a volte concretamente ingenui, dubbiosi, disperati, di reagire. «Il tutto è accompagnato da un sottofondo, un bordone cupo, impalpabile, inimmaginabile, che è il coma – dichiarano i registi – Tutti sappiamo che cos'è la vita e le sue varie forme. Tutti siamo preparati (quanto meno a conoscenza) alla morte e le sue varie forme. Ma la non vita e la non morte cos'è? E come l'affronti? Tutto aleggia. Sparge. Richiede presenza. Vitalità».

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare all’Ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 11 alle 14, oppure online su www.happyticket.it. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per seguire gli spettacoli è obbligatorio essere muniti di certificazione verde Covid-19.

