Alberto Giusta in scena al Teatro Duse con "Thom Pain"

Alberto Giusta, interprete di tanti spettacoli di successo come Le Prénom e Le regole per vivere, torna in scena da martedì 25 ottobre al Teatro Eleonora Duse nei panni di Thom Pain con la regia di Antonio Zavatteri. Questo pluripremiato testo “basato sul niente”, come recita il sottotitolo, è firmato da Will Eno, ritenuto uno dei migliori drammaturghi statunitensi in attività per la sua scrittura asciutta, diretta, a tratti sfacciata ma sempre ironica.

In scena solo un uomo che forse è anche un uomo solo. Il suon nome è Thom Pain e di sé dice: «Sono una cosa che ha sentimenti, in un corpo che ha parole». Ma chi è davvero questo individuo? Un antieroe dei nostri giorni, un filosofo metropolitano, un attore in prova, uno sbandato? Dopo aver preso possesso dello spazio scenico, l’uomo inizia a raccontare una storia, forse la sua, dando vita ad un turbine di parole dal ritmo comico e destabilizzante, quasi da stand-up comedy: dai traumi infantili, come l’attacco delle api mentre vestito da cowboy giocava nelle pozzanghere, ad un amore giovanile malamente perduto. Durante questo flusso di coscienza amaro ed esilarante, Thom coinvolge anche il pubblico, ora intrattenendolo con storielle banali e trucchi magici di infima categoria, ora rendendolo complice di ricordi, sogni e paure in cui ogni spettatore può ritrovarsi.

«Il cognome Pain – racconta Alberto Giusta – significa dolore. Il protagonista ha un dolore che tiene nascosto. Gioca a incominciare qualcosa, cioè dei racconti, a farli gustare agli ascoltatori per poi cambiare repentinamente traiettoria. Thom è un’anima solitaria che affiora dalla penombra di una scena spoglia per trascinare il pubblico nelle sue strampalate acrobazie esistenziali. E la partecipazione attiva degli spettatori rende lo spettacolo diverso ogni sera».

Thom Pain va in scena da martedì 25 ottobre a domenica 6 novembre al Teatro Eleonora Duse. Martedì, mercoledì e venerdì lo spettacolo inizia alle ore 20.30. Giovedì e sabato alle 19.30. Domenica alle 16. Lunedì riposo.

Dello stesso Will Eno il Teatro Nazionale di Genova presenta dal 25 novembre alla Sala Mercato Lady Grey - con le luci sempre più fioche, con Alice Giroldini e la regia di Marco Maccieri. Lady Grey ha vinto l’ultima edizione di Roma Fringe Festival nella categorie miglior spettacolo, migliore attrice e Premio Stampa.