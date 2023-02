Stefano Massini e le sue “Storie” sul palco del Teatro Duse

Cosa sono e come nascono le storie? Per quale ragione l’essere umano, fin dall’alba dei tempi, ama raccontarle e tramandarle? A queste domande prova a rispondere “Storie”, spettacolo in scena al Teatro Duse da venerdì 3 marzo, scritto e interpretato da Stefano Massini, scrittore, romanziere e drammaturgo di livello internazionale, unico italiano a vincere il prestigioso Tony Award (Oscar del Teatro) con il suo The Lehman Trilogy ed “una delle voci più alte della drammaturgia contemporanea” secondo il New York Times.

Forse le storie sono sempre servite ai popoli per sopravvivere al tempo, ai giovani per immaginare il futuro, ai vecchi per consegnare un’eredità. Di certo, nella vita di ogni giorno, tra le pagine dei giornali, nei luoghi che visitiamo quotidianamente, negli sguardi dei passanti, sono nascoste tantissime storie che aspettano solo di essere scoperte e raccontate per farci comprendere meglio il nostro tempo e le nostre origini. Ci sono poi le storie di grandi personaggi in cui ognuno può ritrovare un po’ di sé: da Giacomo Casanova a Sigmund Freud, da Vittorio Alfieri a Enzo Jannacci, passando anche per Pinocchio.

Narratore d’eccezione di queste Storie è Stefano Massini che ricrea la sua “officina del racconto dal vivo” e, come un antico affabulatore, accompagnato dalle note e dalle improvvisazioni di Paolo Jannacci (pianoforte) e di Daniele Moretto (tromba e flicorno), restituisce le tante, piccole, grandi storie, nascoste tra le pieghe del nostro presente.

«Che cosa c’è prima di un testo? – dice Massini – La scintilla di una storia, l’innamoramento per la sua forza, per gli echi che contiene, e dunque la volontà di raccontarla. Solo che le storie si nascondono ovunque, soprattutto oggi, nella proliferazione dei mezzi di comunicazione. All’alba del Terzo Millennio uno scrittore è innanzitutto un rabdomante, un cercatore d’oro. Con questo

spettacolo proviamo a farci strada nell’officina del racconto, laddove prende forma il viaggio antico dell’evocare che Borges definiva incanto, magia, anatomia incredibile del reale».

Storie va in scena al Teatro Eleonora Duse: venerdì alle ore 20.30, sabato alle 19.30 e domenica alle ore 16. Info su teatronazionalegenova.it