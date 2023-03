Il “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare al Teatro Duse

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Boschi fatati e incantesimi, schermaglie amorose e risate, passione per il teatro e temi ecologici: sul palcoscenico del Teatro Duse, dal 15 al 19 marzo, “Sogno di una notte di mezza estate”, una delle più amate e rappresentate commedie shakespeariane, nella messa in scena di Jurij Ferrini.

Ambientata nella notte di San Giovanni, a cui sono legate diverse leggende e credenze popolari, la commedia mette in scena le vicissitudini di due coppie di innamorati che, nell’attraversare un bosco, incrociano il loro destino con una scalcagnata compagnia di attori, intenta ad allestire un improbabile spettacolo teatrale, e con alcune creature fantastiche. Tra queste il folletto pasticcione Puck, qui in versione rapper-ambientalista, che usando in maniera maldestra una pozione, crea una matassa di equivoci, battibecchi, inseguimenti e risate. Quando tutto sembra complicarsi inesorabilmente, ecco intervenire la magia più misteriosa e potente: l’amore.

I tanti personaggi della commedia sono interpretati da una compagnia giovane che si muove lungo una scena semplice, leggera e priva di orpelli. Scelta fortemente voluta da Jurij Ferrini per comunicare la necessità di tornare all’essenziale, sostituendo il superfluo con un pieno di freschezza, ed energia costruttiva. Il regista e attore diplomato alla Scuola del Teatro di Genova, protagonista con il medesimo teatro di tante produzioni di successo, racconta così il suo spettacolo: «Mi pare che il perno centrale di una lettura moderna di quest’opera sia il mistero dell’innamoramento. Ma c’è anche una lettura ecologica dato che i continui litigi tra Oberon e Titania, mandano fuori sesto la natura, mettendo in serio pericolo il pianeta, con conseguenti catastrofi a noi molto familiari. E che dire dell’eccessivo amore per il teatro che appassiona la compagnia di attori dilettanti? Si tratta di pura passione, appunto. Ecco perché io vorrei dedicare questo spettacolo ai giovani pieni di passione e al loro desiderio infiammato di futuro».

Sogno di una notte di mezza estate va in scena al Teatro Eleonora Duse da mercoledì 15 a domenica 19 marzo. Mercoledì e venerdì lo spettacolo inizia alle ore 20:30, giovedì e sabato alle 19:30, domenica alle 16.