Discriminazione, giochi di potere e verità: in scena al Teatro Duse “La prova” di Bruno Fornasari

Una commedia sfrontata e spiazzante che, partendo dalle rivendicazioni del movimento #metoo, prova a riflettere sulla discriminazione di genere. “La prova”, in scena al Teatro Eleonora Duse da giovedì 9 a domenica 12 marzo, è il nuovo spettacolo scritto e diretto da Bruno Fornasari, attore, regista e drammaturgo dallo sguardo acuto e dalla scrittura tagliente, di cui il Teatro Nazionale di Genova ha recentemente prodotto la dark comedy “Il mercato della carne”, diretta da Simone Toni.

In un’agenzia di comunicazione, alle prese con un’importante commissione, si svolgono le dinamiche relazionali e professionali di quattro personaggi, due donne (Marta Belloni, Orsetta Borghero) e due uomini (Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi). Tra brainstorming e sfide creative, giochi di potere e ansia da prestazione, umorismo caustico e ipocrisie, è una carezza sulla spalla nuda data da un capoufficio a innescare un gioco al massacro. La macchina del fango comincia a girare, coinvolgendo inesorabilmente la sfera privata e quella professionale, l’identità e la dignità di ciascun interlocutore, scombinando continuamente i ruoli e le prospettive. Le opinioni vengono scambiate per verità assolute e viceversa. I ritmi serrati dei dialoghi e la scrittura graffiante di Fornasari regalano al pubblico tante occasioni di risate ma sono risate da cui nascono questioni destinate a restare insolute: chi ha ragione? Chi è la vittima e chi il carnefice? Lo spettacolo riflette sulla discriminazione e la prevaricazione come fenomeni non necessariamente legati al genere ma dipendenti dal ruolo, dalla sensibilità e dall’educazione di ogni individuo.

«È davvero possibile – si chiede Fornasari – pensare a un predatore senza complici? In tempi di caccia al mostro, denunciare anche questo potrebbe essere un passo avanti per sparigliare le carte e diventare tutti davvero “femministi”».