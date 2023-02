“Peng”: in scena al Teatro Duse il delirante reality teatrale di Marius von Mayenburg

Marius von Mayenburg, drammaturgo e regista presso la Schaubühne di Berlino, (premio Ivo Chiesa 2020 – Miglior regia di prosa) è una delle voci più originali ed uno degli autori più rappresentati del teatro contemporaneo. Dopo aver prodotto (stagione 2018/19) il suo “Pezzo di plastica” diretto da Simone Toni, il Teatro Nazionale di Genova ospita “Peng”, in scena sul palcoscenico del Duse da mercoledì 15 febbraio per la regia di Giacomo Bisordi.

Scritto da von Mayenburg all’indomani dell’elezione di Donald Trump negli USA, Peng è un delirante e divertente reality teatrale in cui si narra la deprecabile e irrefrenabile ascesa di un “antieroe” contemporaneo in età prescolare. Peng (in tedesco è una parola onomatopeica che rimanda ad un’esplosione) nasce in una società feroce e globalizzata come la nostra, da borghesi ipocriti e attenti a proiettare all’esterno un perfetto quadretto familiare, complice anche l’arrivo di un bambino “speciale”. Ma chi è davvero questo Peng? Un bimbo prodigio come credono i genitori? O un individuo scaltro e senza scrupoli che a 4 anni è pronto ad annientare chiunque e conquistare il mondo?

Cercando di aderire alla visione di von Mayenburg per cui «il teatro dovrebbe essere un luogo in cui non sentirsi al sicuro», la regia di Bisordi crea una sorta di Truman Show 2.0, affollato di strambi personaggi (interpretati in scena da Aldo Ottobrino, Sara Borsarelli, Giuseppe Sartori, Anna Chiara Colombo, Francesco Giordano e in video da Manuela Kustermann) in cui la vita del protagonista (Fausto Cabra) è ripresa h24 da una troupe televisiva. La scalata di Peng è rapida e incontenibile tra corruzione, inganni, populismo, televendite trash e la capacità di produrre risposte semplici a questioni particolarmente complesse. Ad ogni misfatto del nuovo “leader”, la scena si va riempiendo di immondizia, metafora dei contenuti presenti nell’odierno palinsesto televisivo e nella politica.

Costruito con dialoghi pirotecnici e i toni della dark comedy Peng lancia uno sguardo anarchico, ironico e impietoso sulla società contemporanea, capace di generare mostri apparentemente inoffensivi e, proprio per questo, letali. In scena al Teatro Eleonora Duse: mercoledì e venerdì alle ore 20.30, giovedì e sabato alle 19.30. Info teatronazionalegenova.it