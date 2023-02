“CartaSìa” al Teatro Duse: un inno al potere dell’immaginazione

Sul palcoscenico del Teatro Eleonora Duse un nuovo appuntamento con la rassegna Sabato a Teatro che il Teatro Nazionale di Genova dedica alle famiglie. Sabato 4 febbraio (ore 16) va in scena “CartaSìa”, prodotto dalla compagnia milanese Drogheria Rebelot e BIBOteatro. Lo spettacolo, vincitore del bando Portraits on Stage 2021 - Laboratori permanenti, combina teatro di figura ed espressione corporea, per raccontare il legame segreto e giocoso tra l’opera d’arte e il suo creatore.

Bruno è un artista che alla vigilia di una prestigiosa mostra è ancora a caccia di un’idea da presentare. Tutto sembra perduto quando, inaspettatamente, a trarlo d’impaccio è la stessa carta che, come sotto incantesimo, comincia a muoversi, saltare, roteare e danzare sotto gli occhi increduli del suo creatore. Dopo qualche vano tentativo di domarla, a Bruno non resta che seguire la creatura cartacea in una danza trascinante e magica. CartaSìa è un inno al potere dell’immaginazione e uno spettacolo che invita grandi e piccini a lasciarsi andare e a coltivare la propria creatività.

Nelle note della compagnia Drogheria Rebelot si legge: «Nel pensare questo lavoro ci siamo detti: perché non creare uno spettacolo che parli senza aver bisogno di parole? La carta, nel suo essere duttile e imprevedibile, si è presentata a noi come possibile simbolo per parlare della lotta dell’artista nel dare forma all’intuizione creativa. Facendoci permeare dalla sua natura multiforme, essa ci ha condotto verso direzioni inaspettate».

Biglietti: bambini fino ai 14 anni 6 euro, adulti 8 euro. Schede di lettura per approfondire i temi presenti nello spettacolo a cura di Andersen – La rivista italiana di letteratura per ragazzi. Per l’appuntamento successivo con Sabato a Teatro ci si sposta alla Sala Mercato sabato 18 febbraio (ore 16) per lo spettacolo “Quadrotto, Tondino e la luna”, la storia di una stramba e tenerissima amicizia che renderà possibile un viaggio straordinario.