Laura Curino al Teatro Duse con “Big Data B&B”

Nell'ambito del Festival dell'Eccellenza al Femminile, va in scena al Teatro Duse “Big Data B&B”. Laura Curino, esponente di spicco del teatro di narrazione e protagonista di tante edizioni del Festival, è la regista e protagonista, insieme a Beatrice Marzorati, di questo singolare spettacolo in scena al Teatro Eleonora Duse sabato 22 (ore 19:30) e domenica 23 ottobre (ore 16).

Un gruppo di informatici vive in un Bed & Breakfast nel quale l’amorevole proprietaria, Laura Curino, prepara loro salutari intrugli new age. In realtà, la donna osserva il loro lavoro e fruga tra i file raccogliendo dati sulle loro ricerche. Questa attività di “spionaggio” dagli esiti ironici e spiazzanti si mescola ad una riflessione sulle nuove frontiere digitali, sulle nostre scelte e responsabilità, sulla strada che separa lo sviluppo dal progresso. Lo spettacolo è stato realizzato con il contributo di un pool di docenti del META, network del Politecnico di Milano che raccoglie studiosi delle facoltà di Ingegneria, Architettura e Design.

Big Data B&B

scritto e diretto da Laura Curino

con la collaborazione artistica di Marco Rampoldi

con Laura Curino e Beatrice Marzorati

luci e suoni Alessandro Bigatti

distribuzione Associazione Culturale Muse

Biglietti 16 euro, 10 euro per gli abbonati alla stagione del Teatro Nazionale di Genova.

Abbonamento “Storie al Femminile”, 8 spettacoli a 91 Euro.

In vendita presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova, biglietti.teatronazionalegenova.it, eccellenzalfemminile.it

Info teatronazionalegenova.it, eccellenzalfemminile.it