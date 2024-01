Teatro della Tosse, gli appuntamenti del fine settimana in programma a La Claque

Programma intenso nel fine settimana a La Claque, con tre spettacoli per tutti i gusti a cura della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

Venerdì 19 gennaio ore 22

Simon Dietzsche + Irene Buselli + Spirytus96

Si parte venerdì 19 gennaio con lo showcase di “La Distanza dalla Vita” nuovo album dei Simon Dietzsche, storica band dell’underground genovese degli anni ’80 e ’90. L’album esce per edizioni Creuza srl (I dischi dell’Espleta, la società di edizioni di Pivio e Aldo De Scalzi) + Mea Record Company (un brano).

Otto canzoni composte tra il lockdown del 2020 e l’inizio del 2023, sospese tra esperienze di vita vissuta integralmente, a 200 all’ora, da 6 uomini maturi, che non si son mai risparmiati, tra speranze, disillusioni, successi e fallimenti, aspettative, delusioni, paure e entusiasmo, famiglie, amici, dolori e gioie. Musicalmente è un viaggio tra la new wave classica e quella rivista di band più attuali, come Interpol e Editors. Con qualche sconfinamento nel rock d’autore italiano ed una spruzzata di prog anni '70. Registrato, mixato e masterizzato da Mattia Cominotto al Green Fog Studio di Genova.

A impreziosire la serata due giovani ospiti: Irene Buselli, matematica di giorno e cantautrice di notte, 27 anni di Genova. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo disco, “Io, io, io”, e ha vinto il Premio Bindi e il Premio della Critica del Bianca d’Aponte; Spirytus96, giovanissima e talentuosa rock band ligure, formata da ex studenti del liceo musicale Pertini di Genova, che nel 2023 hanno pubblicato due singoli, “Birre” e “Vino”, reperibili su tutte le piattaforme digitali.

Sabato 20 gennaio ore 21:30

U Boot 70

Gli U Boot 70 arrivano sabato sul palco della Claque con “Saturday night fever”, la prima di un ciclo di serate con sorprese ed ospiti, in cui il coinvolgimento del pubblico sarà assicurato. Oltre alla presenza intrattenitrice di Andrea Di Marco, uomo Zelig, alla Disco degli U Boot 70 si uniranno le voci di Federica Saba e Chiara Lippi, a dare un tocco di femminilità. Per partecipare alla serata la Band consiglia al pubblico un look cool, divertente e adeguatamente “spaccioso”, per dirla alla maniera degli anni ’70, che sarà oggetto di un vero e proprio contest con tanto di premio per il costume migliore.

Domenica 21 gennaio ore 20

Giuseppe Scarpato Hillside Power Trio

Domenica 21 gennaio Giuseppe Scarpato, chitarrista, produttore e arrangiatore da 25 anni al fianco di Edoardo Bennato, con il suo trio composto da Marco Polidori, basso, e Gennaro Scarpato, batteria e armonica, offre una miscela di classici rock e blues tinti di sonorità crossover. Considerato uno dei migliori chitarristi italiani, Scarpato ha suonato con i più grandi artisti della scena musicale italiana e calcato i palchi più importanti del nostro paese. Special guest della serata il genovese Luca Borriello alla chitarra, ad arricchire l’atmosfera e di influenze e di stili musicali differenti all’insegna della buona musica e dei grandi successi. In apertura di serata la band Lolita, formata da Cristian Lo Re "Bumcha" (voce e basso), Mauro Vigo (batteria e voce) e Adriano Arena (chitarra).

Info e biglietteria

SIMON DIETZSCHE

Biglietti euro 12 online, euro 15 al botteghino. Consumazione non inclusa

U-BOOT

Biglietti euro 12

SCARPATO TRIO

Biglietti euro 15

