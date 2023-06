Fondazione Luzzati Teatro della Tosse presenta il programma Estate-Autunno 2023

Chiusa la stagione invernale, il Teatro della Tosse presenta il programma della stagione estate/autunno 2023. L’attività di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse prosegue fino a dicembre due nuove produzioni dentro e fuori dalle sale in cui si fondono teatro e grande letteratura, spettacoli in cammino tra mare e monti, ospiti nazionali ed internazionali, nuova drammaturgia, danza, musica e teatro di comunità. Un programma nel segno di un teatro immersivo e partecipato, fuori dai suoi schemi consueti come nella nostra tradizione da molti anni, in dialogo costante con gli spettatori, le comunità ed il territorio, nelle città come nei piccoli centri.

La Tosse d'Estate

Da giugno a settembre numerosi appuntamenti in scena in tutta la regione e non solo, a riscoprire e valorizzare, attraverso il gioco del teatro e in modo sostenibile, territori meno frequentati, fuori dalle rotte tradizionali del turismo estivo, coinvolgendo il pubblico nella scoperta di nuove destinazioni. L’estate prenderà il via in giugno al Festival Andersen con Di ulivi, vigneti, storie e silenzi, uno spettacolo “ in forma di trekking” di Amedeo Romeo, per raccontare luoghi, storie, tradizioni e personaggi del territorio, completamente immersi nei profumi dell’entroterra di Sestri Levante. A luglio in scena con Orlando d'amore furioso, una nuova produzione firmata da Emanuele Conte a Genova, dal 5 al 29 alla Villa Duchessa di Galliera, e, grazie al contributo di Regione Liguria nell’ambito di Le notti bianche del teatro – tredici date per un progetto di rigenerazione e promozione dei territori – con Shakespeare by night, che raggiungerà quattro borghi dell’entroterra nelle quattro diverse province della nostra regione, in un nuovo allestimento immersivo e site specific di Emanuele Conte,a bassissimo impatto ambientale, nel pieno rispetto delle caratteristiche dei luoghi, scenografie naturali. Shakespeare by night replicherà anche a Cuneo nell’ambito di Cuneo Illuminata e ad Apricale dove la Fondazione tornerà, dal 6 al 16 agosto, a popolare il borgo, con un percorso del tutto inedito, che consentirà al pubblico di raggiungerne gli angoli meno conosciuti. A chiudere l’estate, in settembre, Terre del Rossese, nuovo progetto di valorizzazione culturale e turistica sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo con il bando InLuce, in partnership con i comuni di Dolceacqua, Soldano, San Biagio della Cima, Camporosso e Perinaldo nel cui ambito verranno realizzati laboratori di scrittura teatrale, attività di formazione con gli abitanti dei borghi e la ripresa dello spettacolo Di ulivi, vigneti, storie e silenzi, uno spettacolo itinerante in cui ancora una volta protagonista sarà il territorio.

La Tosse e gli artisti in tour

L’attività dell’estate comprenderà anche diverse date, tra giugno ed agosto, in teatri e festival italiani di produzioni e coproduzioni: due anteprime e il debutto nazionale al Festival Operaestate di Lidodissea, nuovo lavoro della compagnia Berardi Casolari, dal 2019 entrata a far parte di un ampio progetto di coproduzione; numerose date estive dentro e fuori dalle sale, dopo il debutto dello scorso autunno in Sant'Agostino, di La via degli alberi di e con Pino Petruzzelli, coprodotto con Teatro Ipotesi; a Milano al Teatro dell’Elfo le repliche di Giusto, il monologo di Rosario Lisma prodotto nel 2021 che prosegue lasua fortunata tournée.

La Tosse d'Autunno

Il programma delle attività prosegue in autunno con un altrettanto ricco programma di appuntamenti di cui viene fornita qualche anticipazione, in vista di una presentazione più dettagliata dopo l’estate. I nostri antenati sarà il nuovo spettacolo di produzione dedicato a Italo Calvino, nell’anno del suo

centenario e di Genova capitale del libro. Tre romanzi, tre spettacoli, tre sale per tre registi e tre diversi modi di fare teatro. Da un’idea di Laura Sicignano, Emanuele Conte, Giovanni Ortoleva e la stessa Sicignano daranno vita, in uno spazio teatrale totalmente rinnovato, ad un grande percorso/ allestimento scenico, a cura dello stesso Conte, in cui il pubblico potrà immergersi nelle storie, attraversando tutti gli spazi dei Teatri di SAgostino. L’autunno segnerà poi graditi ritorni, tra ospiti e collaborazioni artistiche dalla migliore scena italiana, ancora una volta nella direzione di un teatro a stretto contatto con il pubblico: tra i nomi che sono stati anticipati Every Brilliant Thing regia di Fabrizio Arcuri con Filippo Nigro, L’Angelo della Storia di Teatro Sotterraneo e Little Boy di Roberto Mercadini, oltre alle attività di scouting e sostegno della nuova creatività, che proseguono con un focus sulla nuova drammaturgia in collaborazione con Residenza Idra / rete NDN (network drammaturgia nuova). In linea con questa idea di teatro immersivo e di prossimità, anche gli ospiti anticipati in scena al Teatro del Ponente: Gabriella Salvaterra, allieva storica di Enrique Vargas, con il suo sense specific theatre e l‘ultimo lavoro Un nodo in gola e il ritorno a Genova di Chiara Guidi con Buchettino, spettacolo storico della Societas

Raffaello Sanzio che da 17 anni è rappresentato in tutto il mondo.

La Tosse a passo di danza

In autunno anche la nona edizione della rassegna di danza internazionale Resistere e Creare, con la direzione artistica di Linda Kapetanea e Jozef Fru?ek con Marina Petrillo, con un focus ricco di compagnie ed artisti da tutta Europa e dal mondo: Siope/Silence, nuovo lavoro di Rootless Root, compagnia greca guidata dagli stessi Kapetanea e Fru?ek, che arriva a Genova in prima nazionale, Mazut, lo splendido spettacolo onirico della compagnia franco catalana Baro D’Evel, Sonoma, l’imperdibile spettacolo della compagnia spagnola La Veronal ispirato alle opere e alla vita del regista Luis Buñuel, Cultus, ultimo lavoro della compagnia Zappalà che la Fondazione sostiene produttivamente.

I programmi di dettaglio della rassegna, così come della stagione ragazzi, dei corsi dei laboratori di teatro e di tutte le attività della Claque saranno oggetto in autunno di presentazioni dedicate. La programmazione è realizzata con il sostegno di MIC Ministero della Cultura, Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria e Comune di Genova.