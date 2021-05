Concerto di Primavera alla Claque

Il "Concerto di primavera" è una “call for artists” lanciata lo scorso mese di marzo e aperta a solisti e band emergenti di tutto il territorio ligure.

Nata come spazio di visibilità e sperimentazione per le realtà emergenti, oltre che come osservatorio musicale regionale, la call si pone come obiettivo anche di mettere in rete gli artisti, gli operatori e gli appassionati che animano la filiera musicale regionale e ne fruisco-no.

Una Giuria di Qualità ha selezionato nove progetti artistici finalisti della call che si esibiranno, tre in ogni serata, sul palco de LaClaque.

La giuria è presieduta dalla coordinatrice artistica de “LaClaque in Agorà” Marina Petrillo e composta da: Enrica Corsi (organizzatrice Premio Bindi), Giua (cantautrice), Andrea Podestà (critico musi-cale, giurato Club Tenco), Claudio Cabona (giornalista Secolo XIX, Rockol), Giulia Cassini (vi-ce-direttore L’eco della Riviera e L’invito, ufficio stampa Festival del Mediterraneo e Paganini Genova Festival), Raffaele Abbate (produttore musicale e sound designer OrangeHomeRe-cords) e Massimo Calcagno (sound designer, fonico residente LaClaque).

I finalisti che si esibiranno nelle tre serate dle 14, 15 e 16 maggio saranno: Antonio Clemente, Boccanegra, Irene Buselli, Redline, Elettrika, Losi, Lorenzo Malvezzi, Gringo goes to Hollywood e Ikitan.

Ad accompagnare, presentare e commentare band e solisti, il collettivo Generazione Disagio in versione web radio, che voterà, al termine delle esibizioni live, il proprio artista preferito.

Dei nove progetti, i tre migliori che si saranno distinti per originalità, qualità e completezza verranno inseriti nella stagione 2021/2022 de “LaClaque in Agorà” con un ingaggio remunerato e una registrazione audio/video professionale dell’esibizione dal vivo.

Il concerto verrà trasmesso online sui canali Facebook, Instagram e Youtube in live streaming. Nel corso della diretta sarà possibile effettuare donazioni e microdonazioni al fondo privato Scena Unita www.scenaunita.org per i lavoratori della musica e dello spettacolo attraverso questo link.

