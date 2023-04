I Motus al Teatro Chiesa con “Tutto brucia”, dalle Troiane di Euripide

La guerra è persa, Troia è già stata distrutta. Su una spiaggia coperta di cenere le donne piangono morti che non possono seppellire. Si apre così “Tutto brucia” dei Motus, riscrittura di “una tragedia che inizia con una fine”, ovvero le Troiane di Euripide, in scena a Genova al Teatro Ivo Chiesa mercoledì 3 e giovedì 4 maggio 2023.

Gruppo di spicco della ricerca teatrale europea, i Motus - nati a Rimini negli anni Novanta dall’incontro di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò - si sono rivelati sin da subito una realtà capace di investigare come poche altre le inquietudini e le tensioni del nostro presente. “Tutto brucia” prende in prestito una frase di Cassandra che compare nella versione delle Troiane firmata da Jean Paul Sartre, ma accoglie anche parole e suggestioni dalle opere di studiose della questione di genere come Judith Butler e Donna Haraway, degli antropologi Ernesto de Martino e Edoardo Viveiros de Castro e della scrittrice zimbabwese NoViolet Bulawayo, accendendo molteplici riflessioni sulla nostra contemporaneità.

Su una scena nera come il petrolio, armate di spade infuocate si muovono la magnetica Silvia Calderoni, attrice storica dei Motus (indimenticabile nel solo MDLSX), e la danzatrice Stefania Tansini, Premio UBU 2022 come miglior performer under 35. Interagisce con loro la cantante Francesca Morello alias R.Y.F., autrice delle musiche originali che esegue dal vivo con la sua chitarra elettrica. Ridotte a bottino di guerra, le Troiane aspettano di partire schiave verso territori stranieri. Il loro lamento si propaga attraverso il Mediterraneo ferito, allora come oggi, da migrazioni, guerre e diaspore.

«Il corpo rotto di Ecuba, la parola profetica di Cassandra, il grido spettrale di Polissena, l’invocazione ai morti di Andromaca, le violenze subite da Elena e infine il corpo più fragile e inerme, quello del bambino Astianatte, danno voce ai soggetti più esposti e vulnerabili» affermano Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande. «Mai come adesso il lutto ci appare come una questione politica. Quali vite contano? Quali sono i corpi da piangere e quali no?». Partendo da queste domande i Motus ci consegnano una performance di abbacinante furore.

Inizio spettacoli mercoledì ore 20:30, giovedì ore 19:30. Biglietti da 13 a 30 euro.

