“Se dicessimo la verità” al Teatro Chiesa: viaggio nella lotta alla criminalità organizzata

Uno spettacolo dibattito che da oltre un decennio attraversa l’Italia raccontando storie di resistenza e militanza nella lotta alla criminalità organizzata. Martedì 4 aprile (ore 20:30) al Teatro Ivo Chiesa va in scena “Se dicessimo la verità”, scritto da Emanuela Giordano e Giulia Minoli, con Daria D’Aloia, Anna Manella, Francesca Osso e Simone Tudda, accompagnati dalla musica composta ed eseguita dal vivo dal chitarrista Tommaso Di Giulio insieme al batterista Paolo Volpini.

“Se dicessimo la verità” è un viaggio nella legalità che, piazza dopo piazza, si arricchisce di episodi riguardanti la regione in cui va in scena. Un necessario “gioco della verità” accompagnato dalle voci di chi ha il coraggio di denunciare, dai magistrati che non si fanno intimorire e proseguono le indagini, dagli insegnanti che si impegnano in prima persona a formare i cittadini di domani, dai giornalisti che nonostante le minacce non si tirano indietro, dalle associazioni e dalle imprese che si uniscono e prendono concretamente le distanze dalla criminalità organizzata.

«La crisi provocata dalla pandemia ha moltiplicato affari, investimenti, relazioni finanziarie della criminalità organizzata – spiegano Giordano e Minoli –. Questo accade ovunque, anche se si finge di non saperlo. Capire oggi com’è fatto e come si muove il mondo complice del sistema mafioso è fondamentale, come è indispensabile che la collettività acquisti una consapevolezza della gravità del fenomeno, per contrastarlo in ogni modo. Il teatro non dà lezioni di vita e non offre soluzioni a buon mercato, ma stimoli e opportunità per conoscere e riflettere. Vogliamo monitorare le reazioni della gente, soprattutto dei ragazzi, e ci impegneremo perché le nostre domande provochino altre domande, riaprano un confronto su quello che ogni cittadino può fare».

Lo spettacolo è parte integrante de Il Palcoscenico della legalità, un progetto nato dalla collaborazione di diversi partner istituzionali come CCO - Crisi Come Opportunità, CROSS - Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, Laboratorio Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata, Università degli studi di Torino, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Avviso Pubblico, Fondazione Silvia Ruotolo, AddioPizzo, DaSud, Italiachecambia.org, Fondazione Giancarlo Siani Onlus.

“Se dicessimo la verità” è in scena al Teatro Ivo Chiesa martedì 4 aprile alle ore 20:30 e mercoledì 5 aprile in matinée alle ore 10:30. Biglietti da 11 a 16 Euro. Info teatronazionalegenova.it